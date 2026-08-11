Plaza Amador busca alcanzar los seis puntos ante un Xelajú obligado a ganar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones llegan con tres victorias consecutivas entre liga y Copa, en la que ocupan el tercer puesto del Grupo A.

Plaza Amador afrontará este martes 11 de agosto un partido que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

El tricampeón panameño recibirá al Xelajú de Guatemala a las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo A.

Los dirigidos por Mario Méndez ocupan el tercer puesto con tres puntos después de dos presentaciones.

Xelajú marcha quinto, sin unidades, aunque solo ha disputado un encuentro porque tuvo libre la segunda fecha.

Alajuelense encabeza el grupo con seis puntos y una diferencia de goles de +3.

Diriangén y Plaza Amador suman tres unidades; sin embargo, el equipo nicaragüense es segundo por su mejor diferencia de goles: cero frente a -1.

Solo los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

Cada club disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, por lo que el margen para recuperar puntos es reducido.

Plaza llega en alza

Plaza Amador inició el torneo regional con una derrota por 4-2 ante Diriangén en Nicaragua.

El equipo tuvo el balón y generó 24 remates, pero pagó un alto precio por sus desconcentraciones y por la expulsión de Kairo Walters al inicio del segundo tiempo.

La respuesta llegó una semana después en el Rommel Fernández.

Jimar Sánchez, tras un tiro de esquina ejecutado por Eric Davis, y Julio Rodríguez, luego de un pase filtrado de Alberto Quintero, anotaron los goles del triunfo por 2-1 sobre el Luis Ángel Firpo.

Ese triunfo abrió una racha de tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Plaza también venció 2-0 al Sporting San Miguelito y se impuso 3-2 al Tauro FC en el Clásico Nacional, con un doblete de José Murillo y un gol de Yoameth Murillo al minuto 90+6.

La victoria ante Tauro dejó al conjunto placino como líder de la Conferencia Este del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, con siete puntos en tres jornadas.

Plaza, además, ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus cinco partidos de la temporada y acumula 11 anotaciones.

El principal punto de atención está en defensa: Plaza ha recibido nueve tantos y solo ha mantenido su portería en cero frente al Sporting.

Méndez ya había advertido que administraría las cargas durante esta seguidilla.

“Hay que rotar porque el partido con Xelajú será muy duro”, dijo Méndez antes del Clásico Nacional.

“Vi su encuentro contra Alajuelense y jugaron muy bien”, agregó.

El compromiso de este martes será el tercero de Plaza en ocho días.

Además del desgaste, el cuerpo técnico deberá ajustar el manejo de los cierres de partido: Firpo descontó al minuto 90+4 y obligó al equipo panameño a defender una ventaja que parecía controlada.

Xelajú llega sin puntos

El conjunto guatemalteco fue subcampeón de la Copa Centroamericana en 2025 y es el único club de su país que ha alcanzado la final de esta competición.

En su debut en la edición de 2026, cayó 1-0 ante el tricampeón Alajuelense en Costa Rica.

El único gol del encuentro llegó al minuto 75, por medio de Ronaldo Cisneros.

Antes, Antonio López estrelló un remate de larga distancia en el poste y exigió al guardameta Washington Ortega con otro disparo.

López representa una de las principales amenazas del equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández.

El mediocampista es el líder histórico de asistencias de la Copa Centroamericana, con ocho.

También fue el único jugador de Xelajú que remató más de una vez ante Alajuelense: registró cuatro intentos.

En el Torneo Apertura de Guatemala, los Chivos suman cuatro puntos en tres fechas.

Perdieron 1-0 ante Deportivo San Pedro, derrotaron 3-1 a Aurora y empataron 2-2 como visitantes frente a Malacateco.

En ese último encuentro, Xelajú ganaba 2-1, pero Malacateco igualó mediante un penalti en el tiempo añadido.

Xelajú viajó el domingo a Panamá y afrontará el partido con varias ausencias.

El medio guatemalteco Guatefutbol informó que el defensor mexicano Ernesto Monreal no se recuperó de una molestia en los aductores, que el panameño Yair Jaén continúa en recuperación y que Raúl Calderón tampoco integró la delegación.

Un partido clave

El encuentro no dejará matemáticamente clasificado ni eliminado a ninguno de los dos equipos, pero su resultado tendrá un peso considerable.

Una victoria llevaría a Plaza Amador a seis puntos, la misma cantidad que acumula Alajuelense, que tendrá libre esta jornada.

El conjunto panameño descansará en la cuarta fecha y cerrará la fase de grupos el 26 de agosto como visitante ante Alajuelense.

Xelajú, en cambio, todavía tendrá dos compromisos en Guatemala: recibirá a Diriangén el 18 de agosto y al Firpo el 26 de agosto.

Una derrota en Panamá lo dejaría sin puntos tras dos partidos y con solo seis unidades todavía en disputa, mientras que un triunfo lo igualaría con Plaza Amador en tres puntos.

En un grupo corto y equilibrado, cada detalle puede terminar separando a los clasificados de los eliminados.

Los Leones intentarán prolongar su buen momento y fortalecer su posición dentro del grupo.

Xelajú llegará presionado, pero respaldado por la experiencia de la campaña que lo llevó a la final regional hace menos de un año.