Plaza Amador busca cortar su mala racha internacional ante el Firpo salvadoreño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Equipo del Pueblo buscará romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en competiciones de Concacaf.

El Plaza Amador afrontará este martes una prueba determinantes de la Copa Centroamericana 2026 cuando reciba al Luis Ángel Firpo de El Salvador, desde las 7:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández, por la segunda jornada del grupo A.

La sorpresiva derrota por 4-2 frente al Diriangén en Managua cambió por completo el panorama del conjunto panameño, que ahora necesita aprovechar sus dos compromisos consecutivos como local para mantenerse en la pelea por uno de los dos boletos a los cuartos de final.

El escenario contrasta con el vivido hace apenas un año. En la edición 2025, Plaza Amador completó una fase de grupos perfecta con 12 puntos de 12 posibles, producto de sus victorias sobre Alajuelense de Costa Rica, Managua FC de Nicaragua, Antigua de Guatemala y Alianza de El Salvador. Incluso ganaron el partido de ida en Honduras contra Real España pero desde entonces todo cambió.

La derrota en Nicaragua extendió a cuatro la cadena de reveses consecutivos del conjunto placino en competiciones de Concacaf. Derrota en el Rommel Fernández ante el Real España y continuó con las dos derrotas ante Sporting San Miguelito en la serie de repechaje que otorgaba un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con Diriangén y Alajuelense al frente del grupo tras imponerse en la primera jornada, Plaza llega obligado a sumar frente al Firpo que hará su estreno en el certamen, luego de descansar en la fecha inaugural.

El conjunto salvadoreño arriba con un positivo inicio de temporada en su campeonato local. Marcha tercero en la clasificación tras empatar 1-1 frente al Águila y golear 4-0 al Fuerte San Francisco, encuentro en el que Víctor García y Styven Vásquez marcaron dos goles cada uno.

La principal noticia para Plaza en los días previos al compromiso fue la respuesta mostrada el sábado en la Liga Panameña de Fútbol. Mario Méndez realizó varias modificaciones en su once titular y el equipo derrotó 2-0 al Sporting San Miguelito, recuperando solidez defensiva después de los errores que marcaron el debut internacional.

El entrenador también abrió la competencia en la portería al darle la titularidad a Marcos Allen, y con ello cerró el grifo luego de recibir seis goles en 180 minutos.

En ataque, el momento más destacado pasa por Héctor Ríos. El delantero de 20 años, oriundo de Isla Esmeralda, en el archipiélago de Las Perlas, ha marcado en cada uno de los tres partidos disputados esta temporada entre la LPF y la Copa Centroamericana, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del campeón panameño por encima de nombres con mayor recorrido como Alberto Quintero, Everardo Rose y Jorlian Sánchez.

“Necesitábamos ese accionar allá arriba. Héctor está haciendo bien las cosas. Ha metido goles en los tres partidos que hemos tenido y ya suma cuatro anotaciones”, señaló Méndez tras la victoria del fin de semana.

El técnico también reconoció que el revés frente al Diriangén dejó lecciones importantes para el grupo.

“Tuvimos errores muy puntuales que nos costaron mucho. En una Copa como esta no puedes tener ese tipo de desconcentraciones porque los rivales las aprovechan. Vamos a corregir y jugará el que esté al cien por ciento”, explicó.

Fuera de la cancha, Plaza Amador volverá a apostar por una estrategia que le dio buenos resultados en la edición anterior. La directiva mantuvo el precio de las entradas en dos dólares con la intención de acercarse nuevamente a los siete mil aficionados que promedió en sus tres partidos como local durante la fase de grupos de 2025 frente al Managua FC, Alianza y Real España.

La exigencia para el tricampeón panameño no terminará con el compromiso frente al Luis Ángel Firpo. El calendario le presenta una de las semanas más intensas de la temporada, con tres partidos de alta exigencia en apenas ocho días.

Tras recibir este martes al conjunto salvadoreño por la Copa Centroamericana, Plaza Amador disputará el sábado el Clásico Nacional frente al Tauro FC por la Liga Panameña de Fútbol y, cuatro días después, volverá al estadio Rommel Fernández para enfrentar al Xelajú de Guatemala, un compromiso que también podría ser determinante en la lucha por la clasificación a los cuartos de final del torneo regional.