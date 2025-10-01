Panamá, 01 de octubre del 2025

    Copa Centroamericana

    Plaza Amador busca sellar su pase a semifinales en el Rommel Fernández

    Humberto Cornejo
    Ovidio López de Plaza Amador celebra un gol este miércoles, en un partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Real España y Plaza Amador en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula (Honduras). EFE

    El Plaza Amador saldrá este miércoles 1 de octubre al estadio Rommel Fernández Gutiérrez con la misión de asegurar su boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, cuando reciba al Real España de Honduras en el partido de vuelta de los cuartos de final.

    Los dirigidos por Mario Méndez, actuales campeones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), llegan a este decisivo encuentro con una ventaja mínima de 1-0, tras imponerse en el partido de ida en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula.

    En aquel compromiso, el héroe fue Ovidio López, quien apareció en los minutos finales para marcar el tanto del triunfo al 90’, definiendo de derecha desde el costado izquierdo del área, tras una asistencia precisa de Éric Davis, una de las figuras más experimentadas del conjunto placino.

    El cuadro panameño tendrá ahora la oportunidad de cerrar la serie ante su afición, donde buscará sellar su clasificación a las semifinales del torneo regional. Un empate o una victoria le bastarán para avanzar.

    El momento que vive el equipo de Méndez es inmejorable. El pasado fin de semana, Plaza Amador extendió a 21 partidos su racha invicta en todas las competencias, tras vencer con autoridad 3-0 al CAI en la décima jornada del Torneo Clausura de la LPF.

    Más allá de los resultados, el invicto se ha convertido en una auténtica carta de presentación del conjunto león. Plaza no pierde desde el 12 de abril, cuando cayó 0-2 frente al Tauro FC. Desde entonces, acumula 18 victorias y 3 empates entre la LPF y la Copa Centroamericana, una marca que refleja el orden, la solidez y la efectividad del plantel.

    Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente, Plaza Amador buscará firmar otra noche histórica y confirmar que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

