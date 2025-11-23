Plaza Amador clasifica a su cuarta final consecutiva y sueña con su primer bicampeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Plaza Amador derrotó este sábado por 4-0 al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y avanzó a su cuarta final consecutiva en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), manteniendo viva la defensa de su corona en el Torneo Clausura 2025.

Los leones buscarán revalidar su título el próximo sábado 29 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde disputarán una final inédita ante el Alianza F.C.

El duelo estuvo marcado por la intensidad desde los primeros minutos. Aunque el CAI trató de imponer condiciones, se topó con un Plaza Amador ordenado, práctico y letal en cada transición ofensiva.

La primera acción importante llegó al minuto 4, cuando Yeison Ramírez remató desde media distancia, pero su disparo salió desviado. La respuesta placina no tardó: a los 9 minutos, Alberto Quintero condujo un contragolpe y habilitó a Jorlian Sánchez, quien definió con potencia dentro del área para abrir el marcador.

Plaza no modificó su plan de partido, replegándose con disciplina y neutralizando los envíos largos del conjunto chorrerano. Esa fórmula volvió a ser efectiva al minuto 27, cuando una nueva transición encontró a Quintero como eje. El volante se combinó con Joel Lara, quien asistió a Yoameth Murillo para el 2-0.

CAI generó su ocasión más clara al 33’ con un disparo de Kenny Bonilla, pero el arquero Samuel Castañeda respondió con una atajada crucial.

El primer tiempo concluyó con ventaja de dos goles y un Plaza Amador muy cómodo en su propuesta. En la segunda mitad, los ‘leones’ aceleraron en busca de sentenciar la serie. Murillo estuvo cerca del tercero al 56’, pero no logró concretar. Fue Everardo Rose quien amplió la diferencia al 63’, aprovechando un pase largo de Abdul Knight y definiendo con frialdad ante la salida de Alex Rodríguez.

CAI intentó reaccionar, pero volvió a encontrarse con un Castañeda inspirado, especialmente en un remate peligroso de Marlon Ávila al 67’. Ángel Caicedo también tuvo una oportunidad al 76’, aunque sin precisión.

La goleada se cerró al minuto 87 con un penalti ejecutado por Jorlian Sánchez, que firmó su doblete y llegó a 12 goles en el semestre.

Un año después de caer en la final contra el propio CAI —y tras perder la final del Apertura 2024 ante Tauro— Plaza Amador vuelve a disputar el título, en esta ocasión frente al Alianza, el club más antiguo del país después de ellos.

Fundado en 1955, Plaza se coronó en mayo aplastando al San Francisco y ahora buscará su primer bicampeonato profesional, una asignatura pendiente pese a sus ocho títulos desde 1988.

Antes del encuentro, el club rindió homenaje a Alberto Quintero, Eric Davis, Everardo Rose y José Murillo, quienes formaron parte de la fase final de las eliminatorias mundialistas con la selección panameña.