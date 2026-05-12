Plaza Amador confía en lograr su quinta final consecutiva en la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Mario Méndez defendió el posible llamado de Alberto Quintero al Mundial 2026, destacando su liderazgo y experiencia en momentos de presión.

El entrenador del CD Plaza Amador, Mario Méndez, aseguró sentirse tranquilo y con mucha confianza de cara al partido de vuelta contra Umecit FC, en la semifinal de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Este viernes 15 de mayo, los dirigidos por el Cholito Méndez buscarán sellar el pase a la final luego de rescatar un agónico empate 2-2 en la ida, disputada en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

Durante la temporada regular, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones: el primer cruce terminó con victoria 1-0 para Umecit y el segundo culminó en un empate 2-2.

Consultado sobre la complejidad de los partidos ante Umecit durante toda la campaña, Méndez indicó que han sido encuentros difíciles y, aunque todavía no han podido vencer a este rival, confía en que lograrán el resultado este viernes.

“Tenemos un buen equipo, una buena plantilla. Siempre confiamos en ellos para poder sacar los partidos adelante en este tipo de situaciones. Vamos a ver los videos para intentar llevar el mejor plan al partido y poder lograr ese pase a la final”, expresó el Cholito Méndez.

La serie se resolverá en el COS Sports Plaza, donde el técnico placino destacó el impacto del respaldo de la fanaticada. “Vamos a estar con nuestra gente, en nuestro feudo. Independientemente de que ellos jueguen acá, yo creo que aquí siempre Plaza ha sido fuerte”.

El volante Ovidio López también resaltó la importancia del apoyo de la barra placina: “Para nosotros significa bastante. Desde que está el COS, creo que nos hemos metido en cada semifinal y para nosotros es un estadio que nos hace muy fuertes de local”.

Mientras crece la expectativa sobre quién estará en la lista de convocados de Thomas Christiansen para la Copa Mundial de la FIFA 2026, nombres como los de José Murillo, y los veteranos Eric Davis y Alberto Quintero, empiezan a sonar con fuerza.

Sobre la posibilidad de que Gasper Murillo entre en la convocatoria, López expresó: “Eso ya va en el profe [Christiansen]. Para nosotros es un jugador muy importante, ya que juega en la mitad, por la banda, de lateral y tiene mucho gol”.

Respecto a Quintero, el entrenador Méndez considera que sí puede aportar a Panamá en el Mundial.

“En el momento de presión, cuando estaba jugando la selección en Guatemala, yo creo que Alberto fue un líder positivo, como lo es aquí en Plaza. Mi opinión es que él debe ir”, recalcó, agregando que cree que puede jugar entre 30 y 45 minutos cuando más se necesita.

El jugador Ricardo Phillips Jr. consideró que, independientemente de la presión luego de haber alcanzado cuatro finales, el equipo tiene todo para conseguir el pase. “Siempre habrá presión, siempre habrá intimidación”, puntualizó.

El partido arranca a las 8:30 p.m. este viernes en el COS Sport Plaza, y será transmitido por los canales Tigo Sports y RPC.