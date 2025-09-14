Panamá, 14 de septiembre del 2025

    Plaza Amador defiende el invicto en un exigente partido contra Herrera

    Humberto Cornejo
    Ricardo Phillips (d) disputa el balón en el partido contra Herrera. Foto: Cortesía/LPF

    El Plaza Amador salvó el sábado un empate 2-2 ante Herrera F.C. en el Cos Sport Plaza, en un duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Aunque los Leones mantuvieron su invicto y siguen en la cima de la Conferencia Este, su técnico Mario Méndez mostró preocupación por la falta de efectividad de su equipo frente al arco.

    “La verdad que no teníamos que estar a estas instancias. Nosotros en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras de gol”, dijo Méndez al terminar el partido.

    “No se puede estar errando, creo que la efectividad no estuvo de lo mejor. Estos partidos nos sirvan para tener humildad, de que todos los equipos vienen a competir, de que todos los equipos vienen a prepararse, y la verdad, complicarnos”, agregó.

    El marcador se abrió temprano, al minuto 14, cuando Ricardo Phillips sorprendió con un potente remate desde fuera del área que adelantó a Plaza. Sin embargo, Herrera respondió con orden y a los 60 minutos Eiver Flores puso el empate con una definición precisa.

    La visita dio vuelta al marcador con el penalti de Flosard Malci al 80’, lo que obligó al conjunto placino a reaccionar. La igualdad definitiva llegó al 85’, gracias a un cabezazo de Rolando Dinolis, tras un tiro libre ejecutado por Eric Davis.

    “Pudimos rescatar el empate, no era lo que queríamos. Para nosotros, sin demeritar el buen trabajo de Herrera, perder puntos en casa no es lo que queremos”, manifestó Méndez.

    Con este resultado, Plaza Amador alcanza las 20 unidades y se mantiene como líder de su conferencia, mientras que Herrera suma seis puntos en el Oeste.

    En la próxima jornada, Plaza visitará al Atlético Nacional en el estadio de San Cristóbal el domingo 21 de septiembre (4:00 p.m.), mientras que Herrera se enfrentará a Umecit el lunes 22, en el Cos Sport Plaza (8:30 p.m.).

    En otro resultado, Universitario derrotó 2-0 sobre Umecit, en el estadio Universidad de Latina de Penonomé.

