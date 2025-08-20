Plaza Amador derrotó por la mínima al Managua FC y clasificó a cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este martes, el Plaza Amador, flamante campeón del fútbol panameño, venció al Managua FC por 3-2 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana con una fecha de anticipación, llegando a 14 partidos sin perder. El partido fue su estreno en la competencia internacional ante su afición, que agotó las 7,533 entradas disponibles, en una muestra más de la gran historia de amor que viven equipo y fanaticada en la actualidad.

Desde el pitazo inicial, el León salió enfocado en desplegar su juego e imponer su estilo. Los plazinos dominaron el partido desde el inicio, aplicando presión alta, aunque al principio les costó llegar con claridad. La primera aproximación fue al minuto 10, pero se trató de un remate que salió desviado.

A pesar de tener total control y dominio del balón, y de disputar gran parte del primer tiempo cerca del arco rival, la primera ocasión clara tardó en llegar. Fue por medio de un remate de cabeza de José Murillo, que logró controlar el arquero.

Eso pareció abrir el camino para el Plaza, ya que el primer gol no tardó en llegar. Everardo Rose abrió el marcador al minuto 22 con un fuerte remate desde el borde de la media luna, tras un exquisito pase del capitán Alberto ‘Negrito’ Quintero. Un verdadero golazo, merecido por todo lo que había hecho el Plaza hasta el momento.

El primer tanto abrió las puertas para más y el segundo no tardó en llegar. Al minuto 30, José Murillo marcó el segundo de su equipo, desde dentro del área chica, tras un pase de Everardo Rose y una gran jugada colectiva. El resultado era un reflejo de lo que se había visto en los primeros 30 minutos.

De esa forma, el Plaza se fue al descanso con una merecida ventaja de 2-0.

El segundo tiempo siguió la misma tónica, pero esta vez el gol llegó rápido. Jorlián Sánchez marcó el tercero para el Plaza, tras recibir un centro por izquierda. El Plaza ganaba, gustaba, goleaba y deleitaba a su afición, mientras sellaba su clasificación a cuartos de final.

Después del tercer gol, el director técnico Mario ‘Cholito’ Méndez realizó modificaciones, buscando apostar al contragolpe y aprovechar la desesperación rival. Yoameth Murillo ingresó por Joel Lara y Harold Cummings entró por Joseph Jones.

Sin embargo, los cambios tuvieron el efecto contrario. Cuando el Plaza parecía más cerca del cuarto, el Managua FC aprovechó una distracción defensiva para descontar y el recién ingresado Mauro Verón puso el partido 3-1 al minuto 68.

Trece minutos después, Verón volvió a marcar y completó su doblete, dejando a su equipo al borde del empate. Una victoria que parecía asegurada para el local comenzó a peligrar con dos goles de otro partido.

Ese segundo tanto inspiró al equipo nicaragüense como nada lo había hecho en todo el segundo tiempo. El campeón panameño sufrió en los minutos finales, pero logró sostener la ventaja y sellar su clasificación.

El Plaza Amador cerrará la fase de grupos el próximo miércoles 27 de agosto cuando reciba al Alianza de El Salvador. El partido está programado para las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández