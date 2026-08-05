Plaza Amador despierta y consigue su primera victoria en Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de 314 días de espera, Plaza Amador volvió a celebrar una victoria en la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto panameño derrotó 2-1 al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el estadio Rommel Fernández y se metió nuevamente en la pelea por la clasificación del Grupo A.

El triunfo puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo regional y permitió a los dirigidos por Mario Méndez sumar sus primeros tres puntos, igualando la línea de Alajuelense y Diriangén, este último responsable de su derrota en la primera jornada.

Aunque el marcador terminó siendo ajustado, Plaza Amador fue el equipo que propuso durante la mayor parte del compromiso. El tricampeón panameño dominó la posesión del balón (57 % contra 43 %), generó más peligro en ataque y finalizó el encuentro con 1.75 goles esperados frente a 1.32 de los salvadoreños. También superó a su rival en grandes ocasiones creadas (4-1), remates a puerta (9-5) y precisión de pases (85 % contra 77 %).

Esa superioridad ya comenzaba a reflejarse desde el primer tiempo. Plaza controló el balón el 56 % del tiempo y limitó a Firpo, mientras producía cinco disparos a puerta y mantenía un 82 % de efectividad en los pases.

El premio llegó en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad. Eric Davis ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho y el defensor Jimar Sánchez anticipó en el primer poste para conectar de cabeza y vencer al guardameta Amaya, desatando la celebración de los cerca de 3,000 aficionados presentes en el Rommel Fernández.

En el complemento, Plaza mantuvo la iniciativa y encontró espacios ante un Firpo obligado a adelantar líneas. El segundo gol llegó al minuto 87, cuando Alberto Quintero filtró un pase al vacío que dejó a Julio Rodríguez mano a mano con Amaya. El juvenil definió con tranquilidad para ampliar la ventaja y encaminar la primera victoria placina en la presente edición del certamen.

El partido, sin embargo, dejó algunas señales de alerta para el conjunto panameño. El portero Marcos Allen mostró inseguridad en varios pasajes del encuentro y el equipo todavía evidenció falta de automatismos, algo entendible por el corto recorrido del Torneo Apertura de la LPF. Esos detalles permitieron que Firpo descontara en el tercer minuto del tiempo añadido con un remate frontal de Ortez que Allen no pudo evitar.

Con esta victoria, Plaza Amador llegó a tres puntos y dejó su diferencia de goles en -1 tras dos jornadas. El calendario no da tregua para el tricampeón panameño: este sábado disputará el Clásico Nacional frente al Tauro FC en el COS Sports Plaza y, la próxima semana, regresará al estadio Rommel Fernández para recibir al Xelajú de Guatemala en un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.