Plaza Amador golea 5-2 al Xelajú con doblete de Everardo Rose

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El tricampeón Plaza Amador se desquitó de los cuatro goles recibidos hace dos semanas en Managua y respondió con una goleada 5-2 sobre el Xelajú de Guatemala, para conseguir su segunda victoria en tres partidos de la Copa Centroamericana 2026.

El equipo dirigido por Mario Méndez volvió a mostrar su capacidad ofensiva y encontró en Everardo Rose a su principal figura.

El atacante fue determinante con dos goles y una constante amenaza por la banda izquierda, donde aprovechó su velocidad para superar repetidamente a la defensa guatemalteca.

Durante algunos pasajes tuvo problemas en el regreso de Jafeth Taivez a la dupla defensiva junto a Jimar Sánchez.

Xelajú se adelantó en el marcador al minuto 29 por intermedio de Steven Cárdenas, pero Plaza Amador reaccionó antes del descanso. Rose apareció al 43 para establecer el empate provisional con un cabezazo tras un centro desde la banda derecha.

🇵🇦🌹EVERARDO ROSE AL RESCATE



El atacante de Plaza Amador apareció fiel a la cita en segundo palo para igualar todo contra Xelajú.💥



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El atacante volvió a aparecer en el tiempo añadido de la primera parte. Al 45+3, Richie Phillips envió un balón a la espalda de la defensa guatemalteca y Rose sacó un potente remate para darle la vuelta al marcador y colocar el 2-1.

🇵🇦🌹🌹ROSE ANDA VUELTO LOCO



Everardo marca su DOBLETE para conseguir una remontada épica en cinco minutos contra Xelajú.🤯



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El Equipo del Pueblo, que la semana pasada había derrotado 2-1 al Luis Ángel Firpo salvadoreño, encontró espacios para seguir haciendo daño en el complemento.

Las tarjetas amarillas de Eric Davis y Abdul Knight durante la primera parte también obligaron a Plaza a manejar con cuidado las transiciones ofensivas del Xelajú, que consiguió igualar el partido al minuto 52 por medio de Diego Casas.

La reacción del conjunto placino fue inmediata. Al 64, Yoameth Murillo aprovechó un centro de Eric Davis y definió de zurda para devolverle la ventaja a Plaza Amador.

🇵🇦🔥¡¡CINCO GOLES!! ¡¡QUÉ JOYA DE PARTIDO!!



Yoameth Murillo se cuela en el área y define para poner a Plaza Amador en ventaja.🤯



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Cuatro minutos después llegó el cuarto. Deivis Murillo recibió en las inmediaciones del área y sacó un remate desde la frontal para vencer nuevamente al guardameta guatemalteco y poner el 4-2.

🇵🇦🔥GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO DE MURILLO



El futbolista de Plaza Amador tomó el balón desde fuera del área y soltó un misil inatajable para el guardián.



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La goleada se completó al minuto 76. Un centro terminó sin una conexión clara de Jorlian Sánchez y la acción acabó en gol en propia puerta de Minor Álvarez, para establecer el definitivo 5-2.

🇵🇦😳GOLEADA SIN CONTEMPLACIONES



Ricardo Márquez mete el gol con la mano en su propia puerta.😬



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Plaza Amador terminó el encuentro con 21 remates, siete de ellos dirigidos a puerta. Además, seis disparos fueron bloqueados y otros ocho no encontraron el arco.

La victoria permite al tricampeón panameño llegar a seis puntos en tres partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana y mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con 3,404 espectadores en las gradas, Plaza Amador celebró una noche ofensiva ante el subcampeón de Guatemala y ahora tendrá que cerrar su participación en la fase de grupos como visitante frente a Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, escenario donde el conjunto panameño ya derrotó al equipo costarricense el año pasado por esta misma instancia.

Este jueves el Firpo salvadoreño recibirá al Diriangen, que venció 4-2 a Plaza en la primera semana de competencia.