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    Copa Centroamericana

    Plaza Amador golea 5-2 al Xelajú con doblete de Everardo Rose

    Guillermo Pineda G.
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    Plaza Amador golea 5-2 al Xelajú con doblete de Everardo Rose
    Everardo Rose, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre Plaza Amador y Xelajú en el estadio Rommel Fernández. EFE/ Bienvenido Velasco

    El tricampeón Plaza Amador se desquitó de los cuatro goles recibidos hace dos semanas en Managua y respondió con una goleada 5-2 sobre el Xelajú de Guatemala, para conseguir su segunda victoria en tres partidos de la Copa Centroamericana 2026.

    El equipo dirigido por Mario Méndez volvió a mostrar su capacidad ofensiva y encontró en Everardo Rose a su principal figura.

    El atacante fue determinante con dos goles y una constante amenaza por la banda izquierda, donde aprovechó su velocidad para superar repetidamente a la defensa guatemalteca.

    Durante algunos pasajes tuvo problemas en el regreso de Jafeth Taivez a la dupla defensiva junto a Jimar Sánchez.

    Xelajú se adelantó en el marcador al minuto 29 por intermedio de Steven Cárdenas, pero Plaza Amador reaccionó antes del descanso. Rose apareció al 43 para establecer el empate provisional con un cabezazo tras un centro desde la banda derecha.

    El atacante volvió a aparecer en el tiempo añadido de la primera parte. Al 45+3, Richie Phillips envió un balón a la espalda de la defensa guatemalteca y Rose sacó un potente remate para darle la vuelta al marcador y colocar el 2-1.

    El Equipo del Pueblo, que la semana pasada había derrotado 2-1 al Luis Ángel Firpo salvadoreño, encontró espacios para seguir haciendo daño en el complemento.

    Las tarjetas amarillas de Eric Davis y Abdul Knight durante la primera parte también obligaron a Plaza a manejar con cuidado las transiciones ofensivas del Xelajú, que consiguió igualar el partido al minuto 52 por medio de Diego Casas.

    La reacción del conjunto placino fue inmediata. Al 64, Yoameth Murillo aprovechó un centro de Eric Davis y definió de zurda para devolverle la ventaja a Plaza Amador.

    Cuatro minutos después llegó el cuarto. Deivis Murillo recibió en las inmediaciones del área y sacó un remate desde la frontal para vencer nuevamente al guardameta guatemalteco y poner el 4-2.

    La goleada se completó al minuto 76. Un centro terminó sin una conexión clara de Jorlian Sánchez y la acción acabó en gol en propia puerta de Minor Álvarez, para establecer el definitivo 5-2.

    Plaza Amador terminó el encuentro con 21 remates, siete de ellos dirigidos a puerta. Además, seis disparos fueron bloqueados y otros ocho no encontraron el arco.

    La victoria permite al tricampeón panameño llegar a seis puntos en tres partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana y mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

    Con 3,404 espectadores en las gradas, Plaza Amador celebró una noche ofensiva ante el subcampeón de Guatemala y ahora tendrá que cerrar su participación en la fase de grupos como visitante frente a Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, escenario donde el conjunto panameño ya derrotó al equipo costarricense el año pasado por esta misma instancia.

    Este jueves el Firpo salvadoreño recibirá al Diriangen, que venció 4-2 a Plaza en la primera semana de competencia.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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