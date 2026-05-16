Plaza Amador golea a Umecit y apunta al tricampeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El bicampeón Plaza Amador volvió a imponer su jerarquía en el fútbol panameño. Los Leones rugieron con fuerza este viernes en el COS Sports Plaza y derrotaron 3-0 a Umecit FC para sellar su clasificación a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Con un marcador global de 5-2, el equipo de Mario Méndez confirmó una vez más su dominio reciente en el balompié local y quedó a un triunfo de conquistar el tricampeonato.

La noche tuvo ambiente de fiesta desde mucho antes del pitazo inicial. Las gradas del COS Sports Plaza lucieron repletas, acompañadas por la tradicional tumba y campana que impulsó a los placinos durante toda la semifinal de vuelta.

Los consentidos de Cocoliso Tejada golpearon temprano y aprovecharon un grave error defensivo para abrir el marcador apenas al minuto 7. Celino Hinojosa intentó despejar un balón dentro del área, pero dejó la pelota servida para Héctor Ríos, quien apareció como un auténtico cazador para definir y colocar el 1-0.

El gol cambió rápidamente el rumbo del partido. Umecit intentó reaccionar, pero Plaza Amador manejó los tiempos del encuentro y mostró nuevamente la contundencia que lo ha llevado a disputar cinco finales consecutivas.

Durante gran parte del segundo tiempo, el conjunto universitario mantuvo esperanzas de volver a meterse en la serie, pero Plaza terminó liquidando el compromiso con autoridad.

Al minuto 64 llegó el segundo tanto de la noche. Alberto Quintero filtró un pase para Héctor Ríos, quien definió para ampliar la ventaja. La jugada generó protestas por un aparente fuera de juego que no fue sancionado por el cuerpo arbitral.

El tercer golpe cayó al minuto 84. Tras un rebote dentro del área, Ríos volvió a aparecer, esta vez de cabeza, para firmar su doblete y sentenciar definitivamente el encuentro.

Entre ambos goles, Plaza Amador también dejó momentos de gran fútbol colectivo, con triangulaciones rápidas y circulación de balón que terminaron en varias ocasiones peligrosas, incluyendo una destacada definición de Davis Murillo en una de las acciones ofensivas más elaboradas de la noche.

Con esta clasificación, Plaza Amador se convirtió en apenas el segundo club en la historia del fútbol panameño en alcanzar cinco finales consecutivas. Ahora esperará rival para disputar la final de la LPF el próximo 23 de mayo.

En caso de coronarse campeón, los placinos lograrán el tricampeonato y alcanzarán su décima corona nacional en 38 años de historia.