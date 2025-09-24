Plaza Amador inicia su camino en los cuartos de final de la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Plaza Amador buscará seguir haciendo historia en la Copa Centroamericana cuando este miércoles 24 de septiembre se mida al Real España de Honduras en un duelo de cuartos de final. El partido está programado para iniciar a las 9:00 p.m. en el estadio Francisco Morazán.

El conjunto placino, dirigido por Mario Méndez, llega a esta fase tras una impecable ronda de grupos, donde sumó puntaje perfecto con cuatro victorias en igual número de partidos.

¡Semana de Cuartos de Final de ida! 🔥⏰



Los mejores 8 equipos de Centroamérica están listos ✅ pic.twitter.com/FuQc8ZiBOU — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 22, 2025

Sus triunfos fueron ante la Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), Antigua (Guatemala), Alianza (El Salvador) y Managua (Nicaragua).

Con 11 goles a favor, Plaza Amador se convirtió en la ofensiva más efectiva de su grupo y la segunda mejor del torneo, solo detrás del Cartaginés de Costa Rica (12). La cuota goleadora ha estado liderada por Everardo Rose, con cuatro tantos y Jorlían Sánchez, con tres.

¡Todo listo para los Cuartos de Final! 🔥⏰



🗓️ 23 Sept ➝ 2 Oct#CopaCentroamericana pic.twitter.com/DmMRH4KQLo — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 19, 2025

Su gran momento no solo se limita al campo internacional, ya que en el plano local no conocen la derrota desde el 12 de abril, cuando perdieron el Clásico Nacional contra el Tauro por 2-0. En total, son 19 partidos sin conocer la derrota.

Este equipo está armado con figuras como Harold Cummings, Alberto Quintero, Eric Davis y Ricardo Phillips.

Por su parte, el Real España se clasificó a esta instancia como segundo lugar del Grupo B, con seis puntos.

El cuadro hondureño venció a Diriangén (1-0) y al Sporting San Miguelito (4-0), pero cayó ante Herediano (4-2) y Municipal (2-1). Su principal referente en ataque es el brasileño Gustavo Souza, autor de tres goles en cuatro partidos.

El Real España, club con 12 títulos en la liga catracha, es uno de los equipos históricos del fútbol hondureño, solo superado en campeonatos por Motagua (19) y Olimpia (39).

Plaza Amador buscará extender su gran momento y dar un paso firme hacia la semifinal del torneo, con el reto de mantener su invicto frente a un rival de jerarquía en Centroamérica.

🇵🇦 Sporting SM 🆚 Xelajú 🇬🇹



🔜 Cuartos de Final de Copa Centroamericana 🔥 pic.twitter.com/25xU5QGzVC — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 18, 2025

En otro partido de esta jornada, el Sporting San Miguelito visitará al Club Xelajú de Guatemala.

El conjunto académico fue el líder del Grupo B y los Chivos se ubicaron en el segundo puesto del Grupo D.