Plaza Amador mantiene portería invicta y se acerca a las semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Leones derrotaron 0-3 a Sporting, en la Jornada 14 del Torneo Clausura LPF 2026, con goles de Jimar Sánchez, Omar Córdoba y Yoameth Murillo.

Plaza Amador dio un paso firme hacia la clasificación directa a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol al vencer 0-3 a Sporting este jueves en el COS Sport Plaza, en la jornada 14 del certamen.

El equipo dirigido por Mario Méndez tomó ventaja desde los primeros minutos, con un gol de Jimar Sánchez al minuto 2. Omar Córdoba amplió la diferencia al 10’, y Yoameth Murillo selló la victoria con un tanto en tiempo de reposición, al 90+4.

Este triunfo marca el cuarto partido consecutivo en el que Plaza Amador mantiene su portería invicta, luego de los triunfos ante CAI (0-1), Unión Coclé (0-1) y Tauro (0-1). La última vez que el equipo permitió un gol fue en la jornada 9, en la derrota 3-4 frente a Universitario.

“Contento, porque hace dos meses y medio estábamos en la parte baja de la tabla, habíamos perdido tres partidos seguidos y sabía que íbamos a tomar el ritmo más adelante”, comentó Méndez al finalizar el encuentro en Tigo Sports.

“El equipo se ha repuesto, los chicos están metidos, hay un grupo compenetrado con un alto rendimiento. Eso se debe a lo que Plaza está haciendo ahora”, agregó, destacando la reacción del equipo tras un inicio complicado de campaña.

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Así se jugará la jornada catorce del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo 🏆⚽#NuestroFútbol pic.twitter.com/tLbf25DvrX — LPF TIGO (@LPFpanama) April 14, 2026

Con esta victoria, Plaza Amador suma cinco triunfos consecutivos y mantiene una racha invicta desde la jornada 3, cuando perdió 0-1 ante Tauro. Tras comenzar el torneo con tres derrotas seguidas, el equipo ha logrado un cierre sólido y contundente.

“Hay que respetar a todos, porque no estamos clasificados. Todos están ahí, pegados. Sacamos una pequeña ventaja de cuatro puntos y tenemos que jugar una final contra Umecit y buscar ese pase directo a la semifinal sin descuidarnos”, aseguró Méndez, quien también valoró la entrega de sus jugadores.

“El fútbol es así, el fútbol da revanchas. Valoro la entrega con un gol y una asistencia. Hay un equipo que hace las cosas bien y quiere llegar”.

Los Leones se ubican a cuatro puntos (27 unidades) del Alianza FC, su más cercano perseguidor, que suma 23.

En otros resultados de la jornada, Unión Coclé continúa su buena campaña tras vencer 1-0 a San Francisco, en el estadio Virgilio Tejeira. Con esta victoria, los coclesanos suman 19 puntos y se ubican en la segunda posición, mientras que los Monjes se mantienen quintos con 14 unidades.