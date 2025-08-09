Plaza Amador prolonga su racha invicta con triunfo agónico ante Alianza y ya piensa en la Copa Centroamericana

El Club Deportivo Plaza Amador volvió a rugir en el Rommel Fernández. En un partido cargado de emociones, el equipo de Mario Méndez se impuso 3-2 al Alianza FC este viernes, en el arranque de la cuarta jornada del Torneo de Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), gracias a un penal convertido por Jorlian Sánchez en el minuto 90+5.

El triunfo mantiene viva la impresionante racha de los “Leones”, que no pierden desde el 12 de abril. Desde entonces, han acumulado 10 victorias y un empate, consolidándose como el conjunto más sólidos del fútbol panameño. Además, Sánchez llegó a cinco anotaciones en el torneo y se afianza como el máximo goleador de la LPF.

El partido comenzó con intensidad. Apenas al minuto 6, Yoameth Murillo adelantó a Plaza Amador con un oportuno desvío tras centro de Ricardo Phillips. Alianza reaccionó rápido y al 13’ empató por medio de Reynaldiño Verley, que aprovechó un error en salida de Adier Ruiz para definir ante Marcos Allen. La primera mitad se mantuvo abierta, pero los visitantes recuperaron la ventaja al 29’, cuando Ovidio López fue derribado en el área y Ricardo Buitrago ejecutó con precisión el penal para el 1-2 parcial.

En la segunda mitad, los verdolagas igualaron de nuevo. Al 60’, Heuyin Guardia fue derribado por Allen y Johnjairo Alvarado no falló desde los once pasos. El tramo final fue intenso, con Plaza empujando en busca del triunfo. La recompensa llegó en el tiempo de reposición: una mano en el área aliancista al 90+2’ le dio a Jorlian Sánchez la oportunidad de sentenciar, y el delantero no perdonó para sellar el 2-3 definitivo.

Más allá del resultado, el partido tuvo un valor estratégico para Mario Méndez. El técnico dio descanso a piezas clave como Abdul Knight, Alberto Quintero, Eric Davis, Jimar Sánchez y Samuel Castañeda, pensando en el compromiso del martes 12 de agosto ante Antigua GFC por la Copa Centroamericana. En su debut en el torneo regional, Plaza sorprendió con un triunfo 1-2 sobre Liga Deportiva Alajuelense, y ahora busca otro golpe sobre la mesa en Guatemala.

Plaza Amador no pierde desde el 12 de abril y suma un invicto de 11 partidos tras derrotar 3-2 al Alianza.



Video: Anel Asprillahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/nbkFQOQoxf — La Prensa Panamá (@prensacom) August 9, 2025

Al término del encuentro, Méndez expresó su satisfacción por el rendimiento del plantel.

“Nos encontramos dos goles de buena factura y la verdad contento por el accionar del equipo. Hoy dosificamos muchos jugadores, creo que el plan salió como lo habíamos planificado todo el cuerpo técnico. Muy contento por jugadores que están regresando a buen nivel y eso te dice que Plaza tiene una buena nómina”, dijo el entrenador.

Méndez también destacó la labor de los jóvenes que tuvieron minutos importantes.

“Son chicos que tienen que venir tomando esa experiencia que se necesita. Ruiz se equivocó en ese pase pero no estaba jugando mal, son cosas del proceso. Taivez es excelente, ya es una realidad para el equipo. Héctor (Ríos) se va encontrando poco a poco. Este chico hay que darle tiempo, así llegó Kevin (Walder) y después se fueron asentando”, manifestó.

Pensando ya en el reto internacional, Méndez dejó claro que la rotación fue parte del plan:

“Vamos a Guatemala a buscar otro partido. Gracias a Dios dosificamos gran parte del plantel y ahora hay que mezclarlo con los que hicieron un buen papel aquí. Es bueno tener estos dolores de cabeza para decidir el once del martes, porque la competencia está en muy buen nivel”, destacó.