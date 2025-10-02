Plaza Amador queda eliminado de la Copa Centroamericana ante Real España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana, al caer este miércoles 1-2 ante Real España, en la vuelta de los cuartos de final, en el estadio Rommel Fernández.

En una noche lluviosa en la capital panameña, los Leones también perdieron la racha de partidos invictos y la posibilidad de estar entre los cuatro mejores equipos de la región.

A pesar de esto, los dirigidos por Mario Méndez salieron con determinación a imponer condiciones. Apenas al minuto 4, Jorlian Sánchez tuvo la primera jugada clara del partido, aunque su remate no encontró destino de gol. Ese arranque marcó la tónica: Plaza Amador tomó la iniciativa, buscando constantemente los espacios a espaldas de la zaga catracha.

Uno de los nombres propios de la primera parte fue Everdo Rose, quien se convirtió en una amenaza constante por su desequilibrio y movilidad ofensiva.

El extremo panameño generó media docena de aproximaciones de peligro, exigiendo en repetidas ocasiones al arquero Luis “Buba” López, figura del conjunto visitante.

Real España tardó unos minutos en asentarse, pero a partir del minuto 7 comenzó a fabricar sus propias oportunidades. Sin embargo, la defensa istmeña se mostró sólida y supo descifrar los intentos hondureños, sostenida por un mediocampo que trabajó con criterio.

El equilibrio en la zona medular fue mérito del liderazgo de Alberto “Negrito” Quintero, quien asumió el rol de conductor con su sello característico: visión, pausa y pases entre líneas.

En sociedad con José Manuel Murillo, el veterano volante se encargó de alimentar el ataque, especialmente con balones filtrados que buscaron constantemente a Sánchez y Rose.

A la media hora, Rose volvió a rozar el gol con un disparo potente que obligó a López a una estirada monumental, desviando con una mano a la base del palo izquierdo. Minutos después, al 35’, el conjunto placino celebró brevemente un tanto que fue anulado por fuera de lugar, en la que fue la oportunidad más clara para los locales.

Cuando el primer tiempo parecía inclinarse hacia los panameños, llegó el golpe inesperado. En una transición ofensiva mal ejecutada, Plaza perdió el balón en zona rival y quedó mal parado en defensa. En la jugada, el arquero Samuel Castañeda cometió penal, que fue transformado en gol por Jhow Benavídez, dándole la ventaja a los aurinegros.

En la última acción del primer tiempo, Rose volvió a estar cerca de empatar, esta vez con un cabezazo que coqueteó con el poste izquierdo. Fue el reflejo de una etapa inicial en la que Plaza Amador fue superior en propuesta, pero Real España fue más efectivo, capitalizando el único error grave del cuadro panameño.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con vértigo. Real España generó una ocasión clarísima que desperdició, mientras que Rose respondió con un potente disparo contenido por López, nuevamente salvador. Minutos después, Jilmar Sánchez rozó el empate con un cabezazo apenas desviado.

Los primeros 15 minutos del complemento fueron intensos, con ambos equipos proponiendo y dejando espacios. Mario Méndez movió el banquillo a los 65’, con la entrada de Yoameth Murillo por Joel Lara, y cinco minutos más tarde ingresó Ricardo Phillips por Rose, en un cambio que resultó determinante.

Phillips necesitó solo cuatro minutos para convertirse en figura. Al 74’, controló al borde del área y sacó un zurdazo inatajable que estremeció las redes y desató la euforia en las gradas del coloso de Juan Díaz, con cánticos y bengalas celebrando la clasificación virtual.

Con la ventaja en el global, Méndez reforzó líneas con los ingresos de Ovidio López, Jafet Taivez y Harold Cummings, buscando equilibrio y experiencia para sostener el resultado. Sin embargo, cuando la serie parecía definida, Brayan Moya aprovechó un balón dividido en el área chica para sellar el empate 1-2 y definir la eliminatoria.