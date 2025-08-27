Plaza Amador quiere el primer lugar en un Grupo A de infarto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De la misma manera que el Grupo C tendrá un desenlace cardíaco, con cuatro equipos (incluyendo al Club Atlético Independiente de La Chorrera) llegando a la última fecha con chances de clasificar, el cierre del Grupo A será igual de intrigante. Por suerte para panameños y plazinos, la clasificación del Plaza Amador no está en juego, solamente si avanza como primero o segundo del grupo.

Plaza Amador llega a la última fecha ya clasificado a cuartos con un puntaje perfecto de nueve puntos, producto de sus tres victorias ante Alajuelense (1-2), Antigua GFC (3-5) y Managua (3-2). De sus rivales de grupo, solamente Alajuelense lo puede igualar en puntos en caso de victoria tica y derrota placina, pero no lo puede superar.

Un empate le bastará al Plaza para sellar el primer puesto y extender su racha invicta a 15 partidos. Además, de ganar el partido y terminar con un puntaje perfecto de 12 puntos, Plaza Amador se aseguraría ser uno de los dos mejores preclasificados en cuartos de final, con la oportunidad viva de ser el mejor. Esto es clave, porque el mejor preclasificado define las llaves eliminatorias, incluyendo una hipotética final, en casa.

El rival de turno

Su rival de turno, el Alianza Fútbol Club, es un histórico del fútbol salvadoreño y centroamericano. Fundado en 1958, es el equipo más laureado de El Salvador junto al FAS, ambos con 19 títulos nacionales.

Además, es el único club salvadoreño con dos títulos internacionales, tras conquistar el Torneo Centroamericano de Concacaf y la Liga de Campeones de Concacaf 1967.

Alianza entra a este último partido con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. El onceno salvadoreño necesitará ganar, preferiblemente por más de un gol, y que Alajuelense no triunfe.

Igualmente, sea cual sea el resultado en el otro partido, tendrá que mirar de reojo lo que ocurra en Alajuela, ya que no depende de sí mismo. Alajuelense lo supera en puntos y diferencia de goles, mientras que Antigua tiene la misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de gol.

El otro partido del Grupo A

A la misma hora, en Alajuela, Costa Rica, se enfrentan Alajuelense y Antigua de Guatemala, jugándose la vida. La Liga Deportiva Alajuelense llega al último partido con siete puntos y +1 en diferencia de goles. Antigua suma cuatro puntos y también +1 en diferencia de gol.

El ganador pondrá un pie en los cuartos de final. Si Alajuelense gana, clasifica automáticamente, sin importar lo que ocurra en Panamá.

Si Antigua vence, bastará con que Plaza no pierda por más de un gol para que los guatemaltecos avancen, incluso con un triunfo mínimo.

En caso de empate, la definición se vuelve un rompecabezas:

Si gana Plaza , avanza Alajuelense .

Si gana Alianza en Panamá por un gol , avanza Alajuelense salvo que sea un duelo con muchos goles.

Si Alianza derrota a Plaza por más de un gol, avanza Alianza.

Detalles de los partidos

El partido entre Plaza Amador y Alianza está programado para las 7:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Rommel Fernández. El de Alajuelense y Antigua será a la misma hora, en Alajuela, Costa Rica.