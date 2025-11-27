Plaza Amador renueva a Alberto Quintero hasta 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A dos días de la final del fútbol nacional entre Plaza Amador y Alianza, el club placino anunció este jueves la renovación de Alberto “Negrito” Quintero, quien seguirá vinculado a la institución hasta 2027, año en el que cumplirá 40.

El anuncio se realizó durante la presentación del Sports Media Hub, un nuevo espacio ubicado en el COS Sports Plaza que busca fortalecer el trabajo mediático y la proyección profesional del fútbol panameño.

Quintero, una de las figuras del equipo y pieza clave en el ciclo reciente que ha llevado a Plaza Amador a cuatro finales consecutivas, destacó la confianza recibida desde su llegada y el rol del entorno para sostener el rendimiento del club.

“Para mí es un orgullo darle las gracias a Plaza por la confianza desde el día uno que se me brindó aquí en el club. Creo que he aprovechado la oportunidad de estos dos años junto a un grupo de trabajo como directivo, entrenadores y jugadores”, afirmó el futbolista durante el acto oficial. “Hemos logrado cosas muy importantes para el club, que es llevarlo a cuatro finales, llevar al club a lo más alto. Un club grande como Plaza siempre tiene que estar peleando finales”.

Consultado sobre lo que lo llevó a extender su vínculo, Quintero apuntó al funcionamiento interno y la estabilidad de un proyecto que, según él, continuará creciendo pese a los posibles movimientos del plantel.

“La directiva está preparada para, con lo que se vayan, firmar jugadores que vengan a competir y seguir creciendo la institución”, manifestó.

El extremo también valoró el impacto de las instalaciones que Plaza Amador opera señalando que han elevado el nivel profesional del plantel.

“Creo que estos dos años han sido espectaculares para mí, lo he aprovechado al máximo, me he entrenado muy bien, me he cuidado en todos los aspectos. Quiero terminar el año bien, quiero terminar el año siendo campeón”, dijo.

Quintero reconoció además que la clasificación reciente con la selección nacional ha sido un impulso adicional. “Eso habla bien del trabajo que uno viene haciendo, se me da la oportunidad y creo que lo aproveché al máximo. Es un plus para todos los jugadores jóvenes que tiene la liga”.

El jugador también se refirió a la reciente polémica por el abrazo que dio a Hernán Darío “Bolillo” Gómez, actual técnico de El Salvador, tras el partido eliminatorio entre ambas selecciones.

“Es una persona a la cual le tengo muchísimo cariño. Bolillo Gómez hizo historia con Panamá, nos llevó a nuestro primer mundial”, explicó. Recordó que ya había querido saludarlo antes del cierre del encuentro, pero no pudo hacerlo. “En cuanto el árbitro pitó el final del partido, corrí hacia él, vi que se iba al vestuario, le di la camiseta y le di un abrazo con un cariño enorme que le tengo”.

Quintero dijo no entender la dimensión que tomó el gesto. “No veo el problema. Le han dado tanta importancia a un abrazo que para mí significa mucho. Es una persona que me ayudó a crecer, que siempre estuvo ahí para mí, que sufrió muchísimo mi lesión”. Añadió que para él era un momento de justicia emocional: “Cerrar de la manera en la cual cerramos con esa clasificación… le tenía que dar ese abrazo y no le veo ningún problema”.

La renovación de Quintero llega en un momento de máxima tensión deportiva y emocional para Plaza Amador, que este sábado buscará otro título en la LPF con uno de sus referentes ya asegurado para los próximos dos años.