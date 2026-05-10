Plaza Amador rescata un empate agónico ante Umecit y deja abierta la semifinal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Plaza Amador volvió a demostrar por qué es el actual bicampeón del fútbol panameño. Cuando parecía que el Umecit FC se llevaba una valiosa victoria, apareció Yoameth Murillo al minuto 82 para decretar el empate 2-2 este domingo en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera, en el partido de ida de las semifinales de la LPF.

El conjunto universitario llegaba golpeado físicamente tras disputar a mitad de semana una exigente serie de playoffs frente a Unión Coclé, resuelta en penales luego de 120 minutos de juego.

Aun así, el equipo dirigido por Julio Infante logró competir de tú a tú ante el actual campeón nacional y estuvo dos veces arriba en el marcador.

Desde el inicio, el encuentro tuvo ritmo e intensidad. Plaza Amador intentó asumir el protagonismo con mayor posesión de balón, mientras que Umecit apostó por el orden defensivo y los ataques rápidos por las bandas.

La primera gran ocasión llegó al minuto 33, cuando Óscar Becerra casi sorprende con un gol olímpico. El mediocampista ejecutó un tiro de esquina cerrado que obligó al guardameta Samuel Castañeda a reaccionar con los puños para evitar el tanto.

Cinco minutos después, Becerra encontró revancha. Tras una jugada construida con paciencia y una asistencia de Ober Almanza, el atacante definió dentro del área para abrir el marcador con el 1-0.

Sin embargo, la reacción placina no tardó demasiado. Cuando el primer tiempo se acercaba al descanso, Kairo Walters filtró un balón preciso para José Murillo, quien definió con calidad al minuto 44 para igualar las acciones 1-1.

Las estadísticas reflejaban la paridad de la primera mitad. Plaza registró más disparos y remates a puerta, mientras que Umecit mostró eficacia en los momentos clave y mantuvo el orden pese al desgaste acumulado de los días anteriores.

En el complemento, el partido ganó todavía más tensión. Mario Méndez movió el banquillo al minuto 68 con los ingresos de Yoameth Murillo y Héctor Ríos, buscando mayor profundidad ofensiva.

Poco después llegó otra acción decisiva. Al minuto 74, el árbitro señaló penal a favor de Umecit tras una falta de Samuel Castañeda sobre Erick Rodríguez. El propio atacante tomó la responsabilidad y definió con enorme tranquilidad para engañar completamente al portero y colocar el 2-1.

El gol parecía acercar a Umecit a una victoria histórica, especialmente tomando en cuenta el desgaste físico con el que llegaba el equipo de Infante. Pero Plaza Amador volvió a responder en el momento de mayor presión.

Al 81, Éric Davis envió un centro al área y Yoameth Murillo apareció para controlar y definir con precisión, firmando el 2-2 definitivo y silenciando parcialmente a la afición local.

Tras el encuentro, José Murillo valoró la capacidad de reacción del bicampeón y reconoció la dificultad del rival.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro. Ellos se tiraron atrás en muchos momentos, pero gracias a Dios logramos rescatar el empate y ahora esperamos sacar la victoria en casa”, expresó el delantero placino, quien suma ocho goles en la temporada.

Por el lado de Umecit, Erick Rodríguez dedicó su anotación a su abuela, fallecida recientemente.

“Primeramente agradecerle a Dios por el gol y dedicárselo a mi abuela. Tuvimos la opción de ganar, pero errores puntuales nos costaron el empate”, comentó el atacante.

El técnico Julio Infante destacó el esfuerzo de sus jugadores tras el desgaste acumulado del playoff y aseguró que su equipo sigue con vida en la serie.

“Creo que mucha gente esperaba un triunfo de Plaza, pero el equipo hizo un gran trabajo. Veníamos de un partido muy bravo, con alargue y penales, además de ausencias importantes. Estamos vivos para la vuelta”, señaló.

Infante también confirmó que recuperará para el próximo compromiso a Hiberto Peralta y Andrés Palmezano, ausentes por suspensión.

Mientras tanto, Mario Méndez reconoció que Plaza cometió errores defensivos, aunque valoró el resultado conseguido fuera de casa.

“Pudimos rescatar el empate. Los goles vienen de equivocaciones nuestras, pero en casa será diferente. La pelota rueda mejor y vamos a intentar buscar el pase a la final”, afirmó el entrenador del bicampeón.

La serie se definirá el próximo viernes en el COS Sports Plaza, donde Plaza Amador intentará aprovechar la localía para acercarse a una nueva final, mientras Umecit buscará dar el golpe y eliminar al campeón vigente.