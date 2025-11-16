Plaza Amador rescató empate ante el CAI en La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un emocionante partido disputado el sábado 15 de noviembre en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera, el Club Atlético Independiente (CAI) empató 2-2 con Plaza Amador en la primera semifinal del Torneo Clausura 2025.

Con este resultado, todo se decidirá en el partido de vuelta, que se jugará el próximo 22 de noviembre en el COS Sport Plaza.

El encuentro comenzó con dominio de los locales, quienes se adelantaron rápidamente en el marcador. Luis García abrió la cuenta al minuto 15, aprovechando una buena jugada colectiva, y justo antes del descanso, Víctor Ávila amplió la ventaja para los “Vikingos” con un gol sobre la hora (45+3′).

“La eliminatoria sigue abierta. Sabemos que estábamos sufriendo, pero nos apegamos a lo que sabemos jugar, y eso resultó. Dos errores nos costaron el empate”, dijo Roberto Rodríguez, director del CAI.

Sin embargo, Plaza Amador no se dio por vencido y, en la segunda mitad, reaccionó con fuerza. Yoameth Murillo descontó al minuto 68, dando esperanzas a los Leones, que finalmente lograron igualar el marcador en tiempo de descuento, cuando Joseph Jones aprovechó un cabezazo para poner el 2-2 al minuto 90.

“El primer gol fue un descuido en esa pelota parada. En este tipo de partidos no puedes regalar este tipo de opciones, porque ellos arriba son fuertes. En el segundo gol, no podemos quedarnos tan abiertos atrás. Los cambios funcionaron”, mencionó Mario Méndez, entrenador de Plaza Amador.

Con este empate, la serie permanece abierta, y los dos equipos deberán enfrentarse en el decisivo partido de vuelta la próxima semana.

En la otra llave de semifinal se miden los conjuntos del San Francisco y Alianza.