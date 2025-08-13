Plaza Amador rugió en Guatemala y goleó al Antigua en la Copa Centroamericana

El Plaza Amador dejó claro el martes 12 de agosto que está para pelear en grande, tanto en casa como fuera de ella, tras golear de visitante 3-5 al Antigua de Guatemala en la segunda jornada del grupo A de la Copa Centroamericana.
Los locales partieron por delante a los 6 minutos, cuando Diego Santis adelantó al Antigua. Pero la respuesta de los Leones fue inmediata, apenas diez minutos después, Jorlian Sánchez aprovechó un error del portero para fusilar y poner el empate.
El vendaval panameño continuó. Al 37’, Everardo Rose, habilitado por Eric Davis, dio vuelta al marcador con un disparo certero. Y antes del descanso, al 44’, Sánchez firmó su doblete y puso el 1-3 con un remate letal.
En el complemento, la máquina ofensiva de Mario Méndez siguió sin piedad. Yoameth Murillo entró fresco y en su primera oportunidad la mandó a guardar. Tres minutos después, al 57’, Alberto Negrito Quintero amplió la goleada desde el punto penal.
El orgullo local empujó al Antigua a recortar distancias con un doblete de Oscar Santis (66’ y 67’), pero el daño ya estaba hecho.
Con este triunfo, Plaza Amador lidera el grupo A con seis puntos perfectos. Antigua es segundo con cuatro, seguido por Liga Deportiva Alajuelense (3), Alianza (1) y Managua (0).
Plaza Amador debutará de local el próximo martes 19 de agosto cuando reciba al Managua de Nicaragua en el Estadio Rommel Fernández. Ese partido está programado para las 7:00 p.m.