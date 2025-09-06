Plaza Amador se afianza en la cima de la Conferencia Este tras vencer a Universitario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Plaza Amador sigue con su paso imbatible al vencer el viernes 5 de septiembre 1-3 a Universitario, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En el desarrollo del partido, Jorlían Sánchez se convirtió en la figura al firmar un doblete (26’ y 80’), mientras que Ricardo Phillips (69’) amplió la ventaja. Por Universitario, Justin Simmons marcó desde el punto penal al 50’ para igualar parcialmente el marcador.

“El campo no estaba fácil, estaba bien fangoso, dejaron la grama alta y, bueno, la verdad que Universitario es un buen rival. Hizo muy bien las cosas, nos apretó, nos tuvo encima durante 10, 15 minutos, pero creo que supimos reponernos, ajustar”, expresó Mario Méndez, director técnico del Plaza Amador.

“Los cambios entraron muy bien, le dieron ese aire que necesitaba el equipo y ese plus para ir a buscar el marcador”, añadió.

Con este triunfo, los Leones alcanzan 19 puntos, se consolidan en la cima de la Conferencia Este y mantienen su invicto, habiendo cedido unidades únicamente en el empate 2-2 frente a San Francisco.

El conjunto coclesano sumó su segunda derrota consecutiva y queda con 9 unidades, en la tercera posición de la Conferencia Oeste. No gana desde la fecha dos, cuando derrotaron 1-2 al San Francisco.

En la próxima jornada, Plaza Amador recibirá a Herrera el sábado 13 de septiembre en el Costa Sport Plaza (8:15 p.m.), mientras que Universitario visitará a Herrera en el estadio Universidad Latina, desde las 6:00 p.m.