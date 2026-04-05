Plaza Amador se queda con el Clásico Nacional y es líder de la Conferencia Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alberto Quintero marcó desde el punto penal el gol del triunfo 0-1 sobre Tauro FC, en la jornada 12 del Torneo Clausura.

La historia volvió a escribirse con orgullo y carácter. En la edición 153 del Clásico Nacional, el Plaza Amador se impuso por 0-1 sobre Tauro, en el Yappy Park, en un duelo que volvió a reflejar la esencia de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol panameño.

El partido, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fütbol, se jugó con alta intensidad y mucha disputa en la mitad de la cancha, con dos equipos fieles a sus estilos. Cuando el empate parecía sellado, apareció la jerarquía de Alberto Quintero, quien al minuto 64 transformó un penal en el único gol del compromiso.

El tanto fue suficiente para que los Leones administraran la ventaja con orden y solidez defensiva ante un Tauro que, pese a intentarlo, no encontró los caminos para igualar el marcador.

“Es un clásico, así se juega y más, que no estamos jugando pues la clasificación a semifinales, a play-offs, todo lo que se está jugando aquí es importante”, dijo Méndez.

“En el segundo tiempo tuvimos dos o tres para liquidar, ellos tuvieron dos. Teníamos que tratar de cuidarnos. En los cambios hicimos una línea de cinco para contrarrestar un poco y jugar a la contra”, agregó.

Con este triunfo, los Leones alcanzan los 23 puntos y se coloca como líder de la Conferencia Este, consolidando una racha positiva que ya suma nueve partidos sin conocer la derrota, con siete victorias y dos empates. Además, encadena cinco triunfos consecutivos y tres partidos seguidos sin recibir goles.

“La verdad, felicitar a los dos equipos, creo que si damos espectáculo, la gente va a venir a los estadios. Hoy vimos dos equipos, uno que jugaba en la posesión y otro que jugaba a la contra", manifestó Méndez.

“Eso es parte del fútbol. Ninguno de los sistemas tiene la razón. Los dos equipos proponen, que van al frente en diferentes formas”, indicó.

El partido recibió el apoyo de los fanáticos. Foto: Cortesía/LPF

Por su parte, Tauro FC se queda con 17 unidades, en una lucha que sigue abierta en la tabla.

En el historial, la balanza continúa favoreciendo a Tauro con 62 victorias, por 47 de Plaza Amador y 44 empates, aunque en los últimos seis enfrentamientos ambos equipos han repartido triunfos, con tres victorias por lado.

Otros resultados

San Francisco venció 1-0 a Veraguas United con gol de Rolando Dinolis, resultado que deja a los Monjes con 13 puntos, a uno de los puestos de playoff. Veraguas, por su parte, se mantiene con 15 unidades en la segunda casilla de la Conferencia Oeste.

En otro compromiso, Alianza y Umecit empataron 1-1. El equipo dirigido por Jair Palacios es segundo con 21 puntos, mientras que Umecit es tercero con 19, ambos en la Conferencia Este.