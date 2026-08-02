Plaza Amador suma sus primeros tres puntos del Apertura 2026 con autoridad sobre Sporting SM

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El CD Plaza Amador logró su primera victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol al derrotar 2-0 al Sporting SM en un partido que resolvió con autoridad entre el cierre del primer tiempo y el inicio de la segunda mitad.

Los placinos tomaron el control del marcador a los 27 minutos, cuando una buena acción colectiva terminó en los pies de Héctor Ríos, quien definió con precisión para adelantar a su equipo y desatar la celebración de su afición.

Con la ventaja mínima, Plaza Amador se marchó al descanso manejando el ritmo del encuentro y limitando las opciones ofensivas de San Miguelito, que tuvo dificultades para generar peligro en el último tercio de la cancha.

La sentencia llegó apenas comenzado el complemento. Un desafortunado autogol de Omar Alba amplió la diferencia y dejó cuesta arriba la tarea para los visitantes, que se vieron obligados a modificar su planteamiento en busca de una reacción.

Los entrenadores movieron sus banquillos durante gran parte de la segunda mitad. San Miguelito realizó varias sustituciones para intentar cambiar la dinámica del partido, mientras que Plaza Amador refrescó sus líneas y administró la ventaja sin mayores sobresaltos.

Con el paso de los minutos, los placinos controlaron el desarrollo del juego y evitaron cualquier intento de remontada. El pitazo final confirmó una victoria sólida de Plaza Amador, impulsada por el gol de Héctor Ríos y el autogol que terminó de inclinar la balanza a su favor.

Las estadísticas del partido reflejan un 56 % de posesión de balón para los Leones sobre los rojinegros, quienes lideraron en disparos (10) y tiros a puerta (4), pero no lograron concretar sus oportunidades.

El técnico de Plaza Amador, Mario Méndez, destacó el debut de Yamir Cerezo y resaltó el sacrificio del joven jugador para ganarse una oportunidad en el equipo. ‘Es un chico que ves aquí a las 6 de la mañana, viniendo desde Colón. Creo que es importante valorar eso; él tiene hambre y hoy jugó como si fuera uno más del equipo’.

De cara al compromiso de la Copa Centroamericana contra Luis Ángel Firpo, el ‘Cholito’ lo catalogó como ‘un partido de ganar o ganar’. ‘Quizás el resultado del debut (contra Diriangén) no fue el esperado. Creo que cometimos errores muy puntuales en Nicaragua que nos costaron mucho’, reflexionó Méndez.

El entrenador subrayó que esos errores no se pueden cometer en una competición como esa. ‘Ellos te cobran, tienen jugadores con más experiencia. De esto se aprende mucho y vamos a corregir’, prometió.

El debutante Cerezo se mostró emocionado luego del encuentro. Envió mensajes de agradecimiento y una dedicatoria especial para su madre. ‘Primero que todo, gracias a Dios por la victoria, porque todo salió bien, y gracias al profe por darme la oportunidad de debutar en el primer equipo. Este triunfo va para mi mamá’.

El joven delantero mostró confianza al asegurar que este paso es solo el comienzo. ‘Esta es mi oportunidad y tengo que aprovecharla. Vamos a trabajar fuerte para el próximo partido’.

La victoria sitúa a Plaza Amador en la primera posición de la tabla con 4 puntos tras dos jornadas, mientras que Sporting SM ocupa el sexto lugar de la Conferencia Este con una unidad en lo que va del Torneo Apertura 2026.