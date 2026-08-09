Plaza Amador vence a Tauro y se adueña del Clásico Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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José Murillo (16’ y 34’) y Yoameth Murillo (90+6’) firmaron los goles de los Leones en su victoria 3-2 los Toros de Pedregal.

El Plaza Amador firmó una victoria de alto voltaje este sábado al superar 3-2 al Tauro FC en el Clásico Nacional, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un duelo cargado de intensidad y resuelto en el tramo final.

El conjunto plazino golpeó primero en el COS Sports Plaza. Al minuto 16, José Murillo abrió el marcador con un potente remate desde media distancia, tras recibir una habilitación de Kairo Walters, sorprendiendo al guardameta José Guerra.

Tauro no tardó en responder. Al 27’, Jan Carlos Vargas capitalizó un tiro libre ejecutado por Ángel Orelien y, con un certero cabezazo, estableció el 1-1 para devolverle el equilibrio al encuentro.

Sin embargo, los Leones retomaron la ventaja antes del descanso. Nuevamente apareció Murillo al minuto 34, con otro disparo desde fuera del área, para firmar su doblete y enviar a su equipo al entretiempo con ventaja de 2-1.

Ya en la segunda parte, el cuadro taurino adelantó líneas y encontró premio a su insistencia. Cristian Quintero igualó las acciones 2-2, en un segundo tiempo donde la presión y la intensidad marcaron el ritmo del juego.

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el momento decisivo. En el minuto 90+6, Yoameth Murillo apareció en el área tras un pase desde el costado derecho y definió de primera, con un remate raso y colocado al palo lejano, para sellar el 3-2 definitivo y desatar la celebración plazina.

Con este triunfo, los dirigidos por Mario Méndez alcanzan los siete puntos en el torneo, mientras que Tauro FC, bajo el mando de Gonzalo Soto, se mantiene con dos unidades.

El resultado también suma un nuevo capítulo a la historia del clásico que deja al Plaza Amador alcanza su victoria número 48, frente a las 62 de Tauro y 44 empates, además de confirmar su dominio reciente al ganar cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.