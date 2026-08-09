Panamá, 10 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Plaza Amador vence a Tauro y se adueña del Clásico Nacional

    José Murillo (16’ y 34’) y Yoameth Murillo (90+6’) firmaron los goles de los Leones en su victoria 3-2 los Toros de Pedregal.

    Humberto Cornejo
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Plaza Amador vence a Tauro y se adueña del Clásico Nacional
    José Murillo celebra su doblete contra el Tauro, en la tercera jornada del Apertura 2026. Foto: Cortesía/LPF

    El Plaza Amador firmó una victoria de alto voltaje este sábado al superar 3-2 al Tauro FC en el Clásico Nacional, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un duelo cargado de intensidad y resuelto en el tramo final.

    El conjunto plazino golpeó primero en el COS Sports Plaza. Al minuto 16, José Murillo abrió el marcador con un potente remate desde media distancia, tras recibir una habilitación de Kairo Walters, sorprendiendo al guardameta José Guerra.

    Tauro no tardó en responder. Al 27’, Jan Carlos Vargas capitalizó un tiro libre ejecutado por Ángel Orelien y, con un certero cabezazo, estableció el 1-1 para devolverle el equilibrio al encuentro.

    Sin embargo, los Leones retomaron la ventaja antes del descanso. Nuevamente apareció Murillo al minuto 34, con otro disparo desde fuera del área, para firmar su doblete y enviar a su equipo al entretiempo con ventaja de 2-1.

    Ya en la segunda parte, el cuadro taurino adelantó líneas y encontró premio a su insistencia. Cristian Quintero igualó las acciones 2-2, en un segundo tiempo donde la presión y la intensidad marcaron el ritmo del juego.

    Cuando el empate parecía definitivo, llegó el momento decisivo. En el minuto 90+6, Yoameth Murillo apareció en el área tras un pase desde el costado derecho y definió de primera, con un remate raso y colocado al palo lejano, para sellar el 3-2 definitivo y desatar la celebración plazina.

    Con este triunfo, los dirigidos por Mario Méndez alcanzan los siete puntos en el torneo, mientras que Tauro FC, bajo el mando de Gonzalo Soto, se mantiene con dos unidades.

    El resultado también suma un nuevo capítulo a la historia del clásico que deja al Plaza Amador alcanza su victoria número 48, frente a las 62 de Tauro y 44 empates, además de confirmar su dominio reciente al ganar cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 00:10 Panamax 2026: Panamá y países aliados simulan asaltos aéreo y marítimo para proteger el Canal Leer más
    • 00:00 Trump designa a secretario personal de la Casa Blanca como su nuevo asistente Leer más
    • 23:44 Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Carlos Ruiz vuelven al diamante de las Grandes Ligas Leer más
    • 22:46 Panamá celebra su regreso al octavo lugar en Centroamericanos y del Caribe 60 años después Leer más
    • 21:45 Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia Leer más
    • 21:31 Perú anuncia la muerte de once connacionales que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania Leer más
    • 21:30 Maersk advierte que Panamá pierde terreno logístico y urge avanzar con Río Indio Leer más
    • 20:50 Réplica del director de Pandeportes Leer más
    • 20:39 Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal  Leer más
    • 20:32 Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’ Leer más