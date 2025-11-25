Plaza Amador vs. Alianza: Everardo Rose anticipa una final ‘linda y muy difícil’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las voces de Everardo Rose y Yoameth Murillo encabezaron este martes la antesala del Plaza Amador en una final histórica.

El club, fundado en 1955, enfrentará el sábado al Alianza FC —nacido en 1963— en la primera final entre ambos en la era profesional, un cruce que revive décadas de rivalidad distritorial entre los años 60, 70 e inicios de los 80. Esta vez, el duelo llega con el peso deportivo del presente: los dos mejores equipos del semestre en fondo y forma.

Plaza Amador firmó un Clausura 2025 de regularidad extrema. Cerró la ronda con 36 puntos, ocho por encima de Alianza y once más que el San Francisco, líder del oeste, que quedó fuera en semifinales ante el conjunto dirigido por Jair Palacios.

El equipo de Mario Méndez encadenó su cuarta final consecutiva y se planta ahora con la opción tangible del primer bicampeonato en su historia profesional.

El camino placino no ha sido sencillo en lo físico. Entre LPF y Copa Centroamericana, han jugado 45 partidos oficiales en el 2025, una carga que obligó a una rotación sostenida: unos 18 futbolistas superaron los 600 minutos en el segundo torneo del año. Las convocatorias de Alberto Quintero, Eric Davis, Everardo Rose y José Murillo a la mayor, así como Joseph Jones y Julio Rodríguez a la Sub-20 de Panamá afectaron momentos clave del semestre, pero también reforzaron la profundidad del plantel.

En ese escenario, Murillo destacó el carácter colectivo que permitió al plantel superar sus baches.

“Alianza no es un equipo fácil, es un equipo que nunca se da por vencido, y bueno, estamos entrenándonos al 100, a lo que digan los profes”, dijo. “Tuvimos varias reuniones entre nosotros mismos, hablamos, nos dimos motivación: la familia, la barra que siempre está metida apoyándonos. Supimos reponernos, nos caímos, nos levantamos y supimos hacer las cosas bien para poder llegar a la final”.

Enfrente estará un rival moldeado por un técnico que Plaza conoce bien. Jair Palacios ha ganado títulos con Árabe Unido, con el propio Plaza Amador y con Alianza hace dos años.

Su estructura defensiva ha sido un sello, y Rose dedicó atención particular a ese aspecto.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, ya que es grato siempre disfrutar una final. Uno siempre está a la perspectiva de qué puede pasar. Los nervios siempre están, aunque sea mi tercera final”, expresó. “Queremos ganar, queremos el otro título. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, porque el profe Palacio plantea bien su partido, pero nosotros tenemos las armas para poder desarmar todo eso”.

El atacante añadió que espera ofrecer su mejor versión en el escenario más grande.

“Siempre la que viene es la mejor versión de mí”, señaló. También valoró el liderazgo interno: “Nosotros sí somos líderes, líderes positivos en el sentido de hacer las cosas bien en nuestras posiciones”. Sobre el rival, apuntó: “Muy buena defensa, saben resistir. Estamos trabajando para romper ese hielo”.

Rose cerró con un deseo claro para la afición que llenará el estadio. “Espero anotar el sábado para el bien del equipo, y si no, espero ganar. Ojalá sea un lindo espectáculo, y es lindo jugar con tanta gente. Eso te motiva más.”