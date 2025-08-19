Plaza Amador vs. Managua: Un partido a precio de pueblo y servido para clasificar en la Copa Centroamericana

Exclusivo Suscriptores

El Plaza Amador se juega este martes un partido clave en la Copa Centroamericana cuando reciba al Managua FC en el estadio Rommel Fernández, con la ilusión no solo de dar un paso más hacia los cuartos de final, sino también de contar con un marco multitudinario que impulse a los leones a mantener su gran momento.

Los leones anunciaron un precio único de 2 dólares para la boletería, con el objetivo de atraer a miles de fanáticos al coloso de Juan Díaz. Para el defensor colonense Harold Cummings, uno de los refuerzos más recientes, la expectativa es alta.

“Yo creo que el Plaza puede meter más de 8 mil personas. Más con lo que hizo el club en poner las entradas a 2 dólares. El Plaza se tiene que sentir orgulloso de lo que está haciendo su equipo”, afirmó.

Cummings destacó que el atractivo va más allá del costo del boleto: el aficionado quiere ver a las jóvenes promesas, a los seleccionados nacionales y al buen nivel de juego que viene mostrando el equipo.

Un presente arrollador

El Plaza Amador llega inspirado tras vencer 2-0 a Sporting San Miguelito el sábado en el torneo local, y con el triunfo acumula una impresionante racha de 12 triunfos y un empate desde el 26 de abril, con un diferencial de +24 gracias a sus 36 goles (2.76 por partido).

En la Copa Centroamericana, lidera el Grupo A con seis puntos después de dos victorias resonantes: 1-2 frente a Alajuelense en Costa Rica y 3-5 sobre Antigua en Guatemala. Un triunfo ante Managua le asegura la clasificación, antes de cerrar la fase de grupos el 27 de agosto contra el Alianza salvadoreño en el coloso de Juan Díaz.

Experiencia y juventud

El defensor resaltó el equilibrio del plantel armado por el técnico Mario Méndez: “Plaza ha juntado jugadores de experiencia con calidad y juventud. Eso es lo mejor que pudo hacer el club y esperamos que se refleje levantando la copa en ambos torneos”.

El sábado, ocho de los 16 futbolistas que vieron acción tenían menos de 20 años, incluido Daivis Murillo, quien debutó ante Sporting. Méndez también descansó a titulares como Eric Davis, José Murillo, Abdul Knight, Joel Lara, Alberto Quintero y Everardo Rose, pensando en la seguidilla de compromisos.

Cummings elogió especialmente a los hermanos Jimar y Aimar Sánchez, así como al defensor Joseph Jones: “El gran momento es producto de la constancia. Han tenido tres torneos en los cuales han ido aprendiendo”.

Posibles novedades

La gran novedad podría ser el delantero Kevin Walder, de regreso en Panamá tras una prueba con el LASK Linz de Austria. A la espera de una definición sobre su cesión, podría sumar minutos frente al Managua. Asimismo, el atacante Richie Phillips evoluciona de una molestia muscular y estaría a disposición.

Para Cummings, la competencia interna es otro factor que fortalece al club: “Eso es lo que hace a un equipo grande y ganador, que todos los jugadores quieran ser titulares”.