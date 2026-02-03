Panamá, 03 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    Plaza Amador y San Francisco, en alerta tras el cierre de la jornada 3 del Clausura

    Los Leones siguen sin sumar puntos ni goles, mientras que los Monjes continúan sin conocer la victoria.

    Humberto Cornejo
    Darwin Pinzón protege el balón de un rival en el partido contra Veraguas United. Foto: Cortesía/Fepafut

    El cierre de la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol dejó dos realidades preocupantes en equipos históricos. Por un lado, el Plaza Amador profundizó su pequeña crisis como bicampeón vigente, mientras que por el otro, al San Francisco el triunfo se le hizo esquivo nuevamente y ahora comienza a mirar de reojo la parte baja de la tabla en la Conferencia Oeste.

    San Francisco continúa sin sumar de a tres

    Esta vez cayó 1-0 ante Veraguas United en el estadio Aristocles Toco Castillo, en un duelo que se resolvió con un golazo de Gaby Torres desde fuera del área. El tanto marcó la diferencia en un partido cerrado, donde los monjes nuevamente compitieron, pero no pudieron conseguir el resultado.

    Con esta derrota, San Francisco suma dos puntos de nueve posibles, producto de los empates ante Unión Coclé (1-1) y Herrera (2-2), encuentros en los que dejó escapar ventajas. El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés se ubica en el penúltimo lugar del Oeste, empatado en puntos con Herrera, y con la sensación de que el rendimiento no se refleja en la tabla.

    Además, el calendario no da tregua. Este viernes 6 de febrero enfrentará al CAI, líder de la Conferencia Oeste, en una nueva edición del derbi de La Chorrera, un partido que puede marcar un punto de quiebre temprano en el torneo.

    Un bicampeón que no marca

    Aún más preocupante es la situación del Plaza Amador. El equipo dirigido por Mario Méndez sufrió su tercera derrota consecutiva, al caer 1-0 ante Tauro FC en el Clásico Nacional, disputado el sábado en el COS Sports Plaza. Más allá del resultado y la derrota, el dato que alarma es contundente: Plaza Amador aún no ha marcado goles en el Clausura.

    Las derrotas ante Sporting San Miguelito (3-0), UMECIT (1-0) y ahora Tauro colocan al bicampeón en el último lugar de la Conferencia Este, sin puntos, sin goles a favor y con 5 en contra. El equipo muestra poca contundencia ofensiva, escasa claridad en el último tercio y una presión creciente sobre un proyecto que, hasta hace poco, dominaba el fútbol nacional.

    El resto de la liga

    En la parte alta de la tabla, el CAI se mantiene como líder del Oeste con cinco puntos, tras empatar sin goles ante Unión Coclé. En el Este, UMECIT conserva la cima con seis unidades, a pesar de caer 2-1 ante Alianza FC, resultado que comprimió la tabla y confirmó el buen inicio del conjunto verdolaga.

    La jornada también dejó el triunfo del Árabe Unido (2-0) sobre Sporting San Miguelito, una victoria clave para los colonenses, mientras que Herrera y Universitario empataron 1-1.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


