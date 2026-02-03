Plaza Amador y San Francisco, en alerta tras el cierre de la jornada 3 del Clausura

El cierre de la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol dejó dos realidades preocupantes en equipos históricos. Por un lado, el Plaza Amador profundizó su pequeña crisis como bicampeón vigente, mientras que por el otro, al San Francisco el triunfo se le hizo esquivo nuevamente y ahora comienza a mirar de reojo la parte baja de la tabla en la Conferencia Oeste.
San Francisco continúa sin sumar de a tres
Esta vez cayó 1-0 ante Veraguas United en el estadio Aristocles Toco Castillo, en un duelo que se resolvió con un golazo de Gaby Torres desde fuera del área. El tanto marcó la diferencia en un partido cerrado, donde los monjes nuevamente compitieron, pero no pudieron conseguir el resultado.
¡𝗧𝗔𝗕𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦!
Con esta derrota, San Francisco suma dos puntos de nueve posibles, producto de los empates ante Unión Coclé (1-1) y Herrera (2-2), encuentros en los que dejó escapar ventajas. El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés se ubica en el penúltimo lugar del Oeste, empatado en puntos con Herrera, y con la sensación de que el rendimiento no se refleja en la tabla.
Además, el calendario no da tregua. Este viernes 6 de febrero enfrentará al CAI, líder de la Conferencia Oeste, en una nueva edición del derbi de La Chorrera, un partido que puede marcar un punto de quiebre temprano en el torneo.
🔴⚪𝐃𝐄𝐑𝐁𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐎𝐄𝐒𝐓𝐄🟡⚫
⛪ @sanfrafc_pa 🆚 @CAIPanama ⚔️
🏟: 'Muquita' Sánchez
📆: VIE 6 FEB
⏰: 8:30 PM
Un bicampeón que no marca
Aún más preocupante es la situación del Plaza Amador. El equipo dirigido por Mario Méndez sufrió su tercera derrota consecutiva, al caer 1-0 ante Tauro FC en el Clásico Nacional, disputado el sábado en el COS Sports Plaza. Más allá del resultado y la derrota, el dato que alarma es contundente: Plaza Amador aún no ha marcado goles en el Clausura.
Las derrotas ante Sporting San Miguelito (3-0), UMECIT (1-0) y ahora Tauro colocan al bicampeón en el último lugar de la Conferencia Este, sin puntos, sin goles a favor y con 5 en contra. El equipo muestra poca contundencia ofensiva, escasa claridad en el último tercio y una presión creciente sobre un proyecto que, hasta hace poco, dominaba el fútbol nacional.
¡𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐎𝐑𝐍𝐀𝐃𝐀! 🔥⚽️
El resto de la liga
En la parte alta de la tabla, el CAI se mantiene como líder del Oeste con cinco puntos, tras empatar sin goles ante Unión Coclé. En el Este, UMECIT conserva la cima con seis unidades, a pesar de caer 2-1 ante Alianza FC, resultado que comprimió la tabla y confirmó el buen inicio del conjunto verdolaga.
La jornada también dejó el triunfo del Árabe Unido (2-0) sobre Sporting San Miguelito, una victoria clave para los colonenses, mientras que Herrera y Universitario empataron 1-1.