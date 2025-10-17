Plaza Amador y Tauro F.C. protagonizarán el 151° Clásico Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fútbol panameño vivirá este viernes una nueva edición del Clásico Nacional entre Plaza Amador y Tauro (8:30 p.m.), el número 151 en la historia de ambos clubes. La cita promete intensidad, emoción y una carga simbólica especial, con los Leones dominando la Conferencia Este y los Toros intentando salir del fondo de la tabla.

En los registros históricos, Tauro lidera la serie con 61 victorias, mientras que Plaza Amador ha ganado 45 veces y se han registrado 44 empates. Sin embargo, el presente favorece ampliamente al conjunto placino, que atraviesa uno de sus mejores torneos de los últimos años y buscará extender su dominio tras el 3-1 conseguido en la segunda fecha del Clausura 2025.

Realidades opuestas en la Conferencia Este

A falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, Plaza Amador encabeza la Conferencia Este con 29 puntos, producto de 9 triunfos, 2 empates y 1 sola derrota, lo que le otorga por ahora el boleto directo a las semifinales.

Los dirigidos por Mario Méndez han mostrado un ataque contundente —con 32 goles a favor— y una defensa sólida, siendo el equipo más equilibrado del campeonato.

En contraste, Tauro F.C. vive un semestre complicado. Con apenas 13 unidades en 12 partidos, los Toros de Pedregal marchan en el último puesto de la Conferencia Este, lejos de la zona de clasificación. El conjunto albinegro viene de caer 2-1 ante Alianza, resultado que profundizó su crisis y aumentó la presión sobre el plantel.

Un Clásico de necesidad y orgullo

Pese a la diferencia en la tabla, el Clásico siempre ofrece un escenario distinto. Plaza Amador llega tras una sorpresiva derrota 0-2 ante Árabe Unido y busca reencontrarse con su mejor versión. Tauro, por su parte, entiende que este partido puede marcar un punto de inflexión en su campaña.

Ambos clubes saben que en un Clásico los números importan menos que el corazón, y este duelo no será la excepción.

El Rommel Fernández volverá a ser el escenario donde se enfrenten la garra de Plaza Amador y el orgullo de Tauro F.C., en una historia que sigue escribiendo nuevas páginas en el fútbol panameño.

Resto de la jornada

La jornada continúa el sábado 18 de octubre con tres partidos:

Herrera vs. Club Atlético Independiente (4:00 p.m.) en el estadio Gustavo Posam.

Universitario vs. San Francisco (6:15 p.m.) en el estadio Universidad Latina.

Árabe Unido vs. Umecit (8:30 p.m.) en el COS Sports Plaza.

El domingo 19 de octubre se jugarán dos compromisos:

Sporting San Miguelito vs. Alianza (3:30 p.m.) en el estadio Los Andes.

Veraguas United vs. Atlético Nacional (8:30 p.m.) en el estadio Toco Castillo.