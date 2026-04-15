Plaza lidera ‘Power Rankings’ de la LPF por tercera semana seguida

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El Plaza Amador encabeza los Power Rankings de la LPF tras una fecha 13 que dejó goleadas, jugadas controversiales y una tabla de posiciones al rojo vivo.

La Liga Panameña de Fútbol entra a su recta final, con apenas tres jornadas restantes, y ya se ha empezado a aclarar el panorama respecto a los equipos que clasificarán a la siguiente fase. Esto ha tenido un impacto directo en los ‘Power Rankings’ de esta semana. La última fecha dejó movimientos importantes, tanto en la tabla de posiciones como en el ranking.

El cuarteto del fondo

12. Herrera FC (Pos. Anterior: 12)

Una nueva derrota, esta vez ante el Veraguas United, mantiene al Herrera en la última posición tanto de la tabla como de los ‘power rankings’. Con solo nueve puntos por disputarse y estando a siete del quinto lugar en el Oeste, luce muy complicado que logre escalar posiciones.

11. Sporting San Miguelito (Pos. Anterior: 10)

Desde hace más de un mes, el Sporting viene en caída libre. El cambio de técnico tampoco ha dado resultados. El empate ante Umecit podría parecer meritorio, pero al dejar escapar una ventaja de 2-0 pierde valor. Ya son cinco partidos sin ganar.

10. Club Deportivo Universitario (Pos. Anterior: 11)

El regreso a los duelos del Oeste le ha sentado bien. Tras sumar solo un punto de 18 ante el Este, Universitario ha ganado sus dos últimos partidos, ambos ante rivales directos. El triunfo 2-0 ante el líder Unión Coclé es especialmente llamativo.

9. San Francisco (Pos. Anterior: 8)

Empató sin goles en el derbi de La Chorrera ante el CAI. Su leve caída no responde a mal rendimiento, sino al empuje de otros equipos. Sigue cerca de puestos de playoffs.

El cuarteto del medio

8. Árabe Unido (Pos. Anterior: 4)

El gran descenso de la semana. La derrota 4-0 ante Tauro no solo pesa por el resultado, sino por la forma. Más allá del rival, una goleada así pasa factura en el ranking.

7. Club Atlético Independiente (Pos. Anterior: 7)

Se mantiene sin cambios tras empatar 0-0 ante San Francisco. Sigue segundo en su conferencia, igualado con Unión Coclé y bien posicionado rumbo a playoffs.

6. Unión Coclé (Pos. Anterior: 6)

La revelación del torneo se mantiene firme en mitad de tabla. La derrota 2-0 ante Universitario frenó su ascenso, pero no alcanza para bajarlo.

5. Veraguas United (Pos. Anterior: 9)

El gran escalador. Tras dos derrotas seguidas, reaccionó venciendo a Herrera. Más allá del rival, el triunfo le permite recuperar la cima del Oeste y posición de semifinales.

El cuarteto de la cima

4. Umecit FC (Pos. Anterior: 3)

Rescató un empate agónico, pero ante un Sporting golpeado. Eso le resta valor al resultado y provoca su leve caída.

3. Tauro FC (Pos. Anterior: 5)

El equipo de la semana. Ha perdido solo uno de sus últimos seis partidos y goleó 4-0 al Árabe Unido. Si mantiene este nivel, será candidato serio. Su duelo ante Alianza será clave.

2. Alianza FC (Pos. Anterior: 2)

Empató 1-1 ante Plaza Amador en un partido que sintió pudo ganar. Ahora visitará al Tauro en un duelo que puede definir posiciones tanto en tabla como en ranking.

1. Plaza Amador (Pos. Anterior: 1)

El bicampeón llegó a 10 partidos sin perder. Sigue sólido, enrachado y enfocado en una quinta final consecutiva. Tiene goles, defensa y ese factor clave: confianza.

Con solo tres fechas por disputarse, cada punto y cada detalle cuenta. La tabla está más apretada que nunca y el cierre del torneo promete ser cardíaco.