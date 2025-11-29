Plaza–Alianza: la vieja rivalidad distritorial que ahora define una corona de LPF

Este sábado, en punto de las 6 de la tarde, el estadio Rommel Fernández se transformará en el escenario de una final inédita: Plaza Amador frente al Alianza FC, un duelo que revive una rivalidad que se remonta a los tiempos en que ambos competían a nivel distritorial en la era amateur del fútbol panameño. Fundados en 1955 y 1963, respectivamente, se encuentran por primera vez en una final de la era profesional, un cruce que mezcla historia, presente y ambición.

Se enfrentan en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Plaza Amador llega como el campeón defensor. Celebró su 70 aniversario en abril y ahora busca su primer bicampeonato, una asignatura pendiente pese a un palmarés que incluye los títulos de 1988, 1990, 1992, Clausura 2002, Apertura 2005, Clausura 2016, Apertura 2021 y el reciente Apertura 2025. El Clausura 2025 volvió a confirmar su jerarquía: terminó como líder general y fue el equipo más regular del semestre, algo notable considerando el desgaste que implicó competir simultáneamente en la Copa Centroamericana. Por esa razón, Mario Méndez rotó más que nunca, repartió minutos entre sus futbolistas y administró esfuerzos en un equipo que ya suma más de 45 partidos oficiales en el año.

AME2329. CIUDAD DE PÁNAMA (PANAMÁ), 31/05/2025.- Samuel Castañeda de Plaza Amador celebra con los aficionados este sábado, tras ganar la final de la Liga Panameña de Fútbol ante San Francisco en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Alexis Quiroz

La final, sin embargo, borra todos los condicionantes. Méndez recupera a su once estelar y se enfrenta a uno de los tres clubes que lograron derrotarlo en el torneo: el Alianza FC. El duelo concentra al campeón contra el segundo de la conferencia este y la fase regular, dos equipos que sostuvieron el rendimiento más alto del semestre y que llegan con suficiente madurez colectiva para pelear por el título.

En la otra acera, Jair Palacios afronta una final que conoce bien. Ya fue campeón con Árabe Unido, con Plaza Amador y, más recientemente, con el propio Alianza en el Apertura 2022, cuando marcó un antes y un después para los pericos. Su equipo ha mostrado orden, resiliencia y una defensa difícil de quebrar, elementos que siguen caracterizando el sello del técnico colombiano. En este Clausura, Palacios consolidó una estructura equilibrada con referentes como Reyniel Perdomo, Adolfo Machado, Johnjairo Alvarado y Reynaldiño Verley, un núcleo que entiende perfectamente los momentos de alta presión.

El Rommel Fernández se encontrará con figuras de recorrido internacional. En Plaza Amador destacan tres ex mundialistas: Harold Cummings, Eric Davis y Alberto Quintero, voces de liderazgo en un vestuario que ya sabe lo que es coronarse este año. En Alianza, Machado aportará su experiencia y jerarquía como uno de los defensores más influyentes del torneo, un contraste generacional que añade un matiz adicional al partido.

La mesa está servida para un choque de estilos: la verticalidad y amplitud de Plaza contra la disciplina táctica y la capacidad de resistencia del Alianza. Será un duelo marcado por detalles, por el peso de los veteranos y por la irrupción de jóvenes que han encontrado espacio en ambos proyectos. Entre historia y actualidad, el sábado se define un campeón y se escribe un nuevo capítulo de un clásico que, por primera vez en el profesionalismo, decide una corona.