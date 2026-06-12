Panamá, 12 de junio del 2026
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    Fútbol

    Pochettino vs. Alfaro: duelo de argentinos en el Estados Unidos contra Paraguay

    Ambos entrenadores protagonizan un duelo de estilos en el debut de EUA y Paraguay.

    EFE
    Pochettino vs. Alfaro: duelo de argentinos en el Estados Unidos contra Paraguay
    Mauricio Pochettino (izq.) y Gustavo Alfaro (der.) dirigirán a sus equipos en el juego inicial del grupo D. Fotos: EFE

    Estados Unidos y Paraguay desatan este viernes en Los Ángeles su pulso particular en el Mundial, un estreno marcado por el cara a cara entre Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, dos técnicos argentinos con escuelas futbolísticas totalmente opuestas.

    Nacidos en la provincia de Santa Fe y criados a tan solo 300 kilómetros de distancia entre sí, ambos directores de orquesta protagonizarán un duelo de identidades opuestas: el juego ofensivo de Pochettino contra la estrategia de resistencia y contragolpe de Alfaro.

    El encuentro, previsto a partir de las 8 p.m., es el pistoletazo de salida paras ambas selecciones en un uno de los grupos más impredecibles del torneo, el D, con Australia y Turquía.

    Al frente del combinado anfitrión, Pochettino, de 54 años y oriundo de Murphy, se formó bajo la estricta doctrina de Marcelo Bielsa en Newell’s Old Boys, un club histórico de Rosario que sirvió de laboratorio para que el legendario técnico, ahora en el banquillo de Uruguay, moldease una propuesta futbolística basada en la presión asfixiante en campo rival y la búsqueda de la posesión del balón.

    Por el contrario, Alfaro, de 63 años y nacido en Rafaela, representa la máxima expresión del pragmatismo con una metodología centrada en la solidez defensiva, un orden estricto de las líneas de juego y la eficacia en el contragolpe y las jugadas a balón parado.

    Esta diferencia de conceptos se traduce en dinámicas de juego opuestas en el césped: mientras el libreto de Pochettino exige que el equipo asuma riesgos, la pizarra Albirroja de Alfaro prioriza la paciencia y los movimientos en bloque bajo hasta desgastar física y psicológicamente al adversario.

    Fuera del césped, estas filosofías responden a modelos de liderazgo diferentes en los vestuarios.

    El técnico de Estados Unidos prioriza la exigencia física y la creatividad individual en el último tercio del campo. La estrategia de Alfaro, por el contrario, se fundamenta en una disciplina táctica que favorece el trabajo en equipo.

    Batalla de pizarras

    Pero para que la batalla de las pizarras sea efectiva, los técnicos deben contar con las piezas adecuadas, capaces de ejecutar el movimiento de piezas que diseñan sobre el tablero.

    Para que el plan de Pochettino funcione sin fisuras será necesaria la velocidad de su capitán, la estrella estadounidense Christian Pulisic, así como del centrocampista del Juventus Weston McKennie para romper las filas defensivas paraguayas.

    Por su parte, la resistencia de la Albirroja dependerá de Miguel Almirón y Julio ‘la Joya’ Enciso, con la misión de explorar los huecos que deje libre la resistencia estadounidense durante su fase de retroceso.

    Y es que, si bien Estados Unidos parte con la ventaja de anfritión, Paraguay arranca con el viento en contra por la lesión que arrastra ‘la Joya’.

    El atacante ha estado entrenando desde su llegada el pasado domingo a la ciudad de Santa Clara, en el estado de California, donde el club tiene su sede, apartado del grupo y su presencia en el terreno de juego para el primer partido de la Albirroja dependerá de su evolución en las próximas horas.

    EFE

    Agencia de noticias


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