Pochettino y Christiansen se distancian de Trump y evitan la política en la previa del EUA vs. Panamá

En la antesala del enfrentamiento entre Estados Unidos (EUA) y Panamá por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, los entrenadores de ambas selecciones, Mauricio Pochettino y Thomas Christiansen, evitaron pronunciarse sobre la controversia política generada por las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump respecto al Canal de Panamá.

Con la tensión diplomática en el aire, Pochettino, entrenador del equipo de las barras y estrellas, fue enfático en separar el deporte de la política.

“No es porque no quiera hablar, yo tengo mis ideas (...). El fútbol es fútbol y para mí se trata de que queremos destruir a Panamá, queremos destruir al siguiente y queremos ganar. Pero cuando digo ‘destruir’ me refiero en cuanto a deporte. Queremos ganarles”, declaró el técnico argentino en conferencia de prensa.

El estratega estadounidense agregó que la motivación de sus jugadores debe venir exclusivamente del compromiso deportivo y el orgullo nacional, sin mezclar temas diplomáticos.

“Creo que la motivación no puede venir de diferentes problemas políticos y diplomáticos (...). Tenemos que jugar por nosotros mismos, tenemos que sentirnos orgullosos de defender nuestra bandera y nuestro escudo”, enfatizó.

Por su parte, Christiansen, director técnico de Panamá, fue tajante al rechazar cualquier vinculación con la política en su preparación para el encuentro.

“Hablando de política, no es mi área, prefiero dejarlo fuera de esta conferencia. No es mi asunto. Si quieres hablar de fútbol, estoy complacido, pero la política no es lo mío”, sentenció en inglés el hispano-danés.