Pochettino y Estados Unidos recuperan la memoria ganadora

La selección de Estados Unidos volvió a ganar este domingo en la era del entrenador argentino Mauricio Pochettino con una goleada por 5-0 a la de Trinidad y Tobago en la apertura del grupo D de la Copa Oro de la Concacaf.

El equipo de las Barras y las Estrellas se lució en el Paypal Stadium de San José con una generosa producción ofensiva encabezad por Luca de la Torre, Diego Luna y Sebastian Berhalter, que hicieron víctima al portero Marvin Phillip.

El seleccionado caribeño, dirigido por la leyenda del Manchester United Dwight Yorke, comenzó a desmoronarse en el minuto 16, cuando Malik Tillman, del PSV Eindhoven neerlandés, puso el 1-0 a pase de Jack McGlynn.

