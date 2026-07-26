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    Pogacar: ‘Entrar en el club de los cinco era un objetivo’

    El esloveno ganó su quinto Tour de Francia y entró en el grupo histórico de leyendas.

    EFE
    Pogacar: ‘Entrar en el club de los cinco era un objetivo’
    Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Isaac del Toro posan a las cámaras. EFE

    El esloveno Tadej Pogacar reconoció que integrar el club de los corredores que tienen cinco Tours de Francia era “un objetivo” y se mostró “feliz por haberlo conseguido”.

    “Estoy feliz de estar aquí por quinta vez, estoy muy orgulloso de tener esta quinta corona en la mejor carrera del mundo”, comentó el esloveno, que se suma a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, al belga Eddy Merckx y al español Miguel Indurain.

    “Para mi era un objetivo tener cinco Tours y entrar en ese club. Ahora es un objetivo cumplido”, afirmó el ciclista, que señaló que volverá el año próximo “para intentar ganar de nuevo”.

    Aunque aseguró que “cada Tour tiene su propia historia” dijo que esta edición lo disfrutó más: “teníamos un grupo maravilloso y no he tenido ningún día malo. El ambiente en las cunetas ha sido extraordinario, cada año mejora. Eso me ha permitido disfrutar más”.

    Además, se mostró orgulloso de haber podido ayudar a su compañero mexicano Isaac del Toro a ganar una etapa, a acabar con el maillot blanco de mejor joven y tercero del podio final.

    “Creo que los momentos más intensos que he vivido en este Tour de Francia son cuando acompañé a Isaac en la línea de meta en Barcelona. Ahí se me puso la carne de gallina. También cuando crucé a su lado la meta del Alpe d’Huez este sábado, con lo que ganaba el maillot blanco”, dijo.

    Pogacar afirmó sentirse “honrado” de haber competido en la última etapa con el neerlandés Mathieu van der Poel, que acabó ganando la etapa de los Campos Elíseos, y con quien ya cuenta algunas otras batallas, como la París-Roubaix, del año pasado.

    “La Roubaix sigue siendo un objetivo, lo es desde el año pasado, lo he puesto en mi carta a Papá Noel. Volveré a intentarlo, pero si no la gano, no será doloroso”, dijo el esloveno, que este año fue batido en esa carrera por el belga Woud van Aert.

    EFE

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