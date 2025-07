Pogacar: ‘Me dio un poco de miedo esprintar contra Van der Poel’

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), segundo en la etapa y en la general del Tour de Francia, admitió la fortaleza de Mathieu Van der Poel para adjudicarse el triunfo este domingo en Boulogne-sur-Mer y reconoció que le dio “un poco de miedo” esprintar contra el ciclista neerlandés.

“Mathieu fue el más fuerte en el esprint final, así que le felicito. Es difícil ganarle en el esprint. Siendo sincero, metí la pata un poco porque me dio un poco de miedo esprintar contra él y esperé demasiado tiempo a su rueda”, comentó en meta el campeón del mundo y triple ganador del Tour de Francia (2020, 2021 y 2024).

Pogacar hizo un balance positivo de la segunda etapa, pues la segunda plaza en meta le puso segundo en la general, y además se hizo con el maillot de la montaña.

“Fue un buen día, una etapa larga y dura. Hubo un poco de todo: lluvia, estrés, ataques... Me sentí bien de cara al final, y mi equipo también lo hizo bastante bien. Estoy muy contento de haber conseguido un sólido segundo puesto”, explicó.

El líder del UAE no esperaba el maillot de líder de la montaña, pero saldrá con él en la tercera etapa, dispuesto a disfrutar de esa circunstancia.

“No esperaba ponerme el maillot de lunares, pero aquí estoy y disfrutaré del día con él mañana. He ganado la clasificación de la montaña del Tour de Francia dos veces en mi carrera, pero sólo lo he llevado una vez en los cinco Tours que he disputado. Será mi segundo día con el maillot de lunares, y será una sensación especial”, dijo.

También se refirió Pogacar al duelo con el danés Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia en 2022 y 2023, tercero en la etapa y la general.

“Podíamos esperar que Vingegaard atacara después de lo que vimos en el Critérium del Dauphiné, y es un placer verlo hacerlo. Nos hizo sufrir”, concluyó.