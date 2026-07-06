Pogacar se impone en Les Angles y arrebata el liderato a Vingegaard

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El esloveno logró su victoria 22 en el Tour de Francia, supera a Jonas Vingegaard y se viste de amarillo tras una cerrada lucha en la general.

El esloveno Tadej Pogacar firmó este lunes en Les Angles su vigésima segunda victoria en el Tour de Francia, y lo hizo por delante del danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz, al tiempo que arrebató el maillot amarillo al escandivano.

El ciclista del UAE consiguió una renta de dos segundos en la meta con respecto al danés del Visma, lo que, sumado a la bonificación, compensó la renta de seis segundos que tenía en contra, por lo que los dos están empatados al frente de la clasificación. Pero el maillot amarillo lo llevará el esloveno por la adición de puestos.

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El belga Remco Evenepoel, que fue octavo de la etapa a cuatro segundos, mantiene la tercera plaza de la general a 23 segundos del líder, uno menos que el mexicano Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa y que de nuevo trabajó para Pogacar.

El español Juan Ayuso, que fue décimo de la etapa a cuatro segundos del ganador, sigue quinto de la general a 27 del esloveno, por delante de la joven promesa francesa Paul Seixas, que está a 48 segundos tras haber sido cuarto del día, y del alemán Florian Lipowitz, que está a 53.