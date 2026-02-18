Panamá, 18 de febrero del 2026

    Ponen a la venta a los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl

    De acuerdo con un informe de Forbes previo al triunfo en el Super Bowl, los Seahawks tienen un valor de mercado estimado de $6 mil 700 millones.

    EFE
    El coach de los Seattle Seahawks Mike Macdonald (d) entrega el trofeo Vince Lombardi al pasador Sam Darnold. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

    Los herederos de Paul Allen anunciaron este miércoles en un comunicado la puesta a la venta de los Seattle Seahawks de la NFL, que se proclamaron campeones del Super Bowl apenas hace apenas diez días.

    Allen, el cofundador de Microsoft y que también era propietario de los Portland Trail Blazers de la NBA, falleció en 2018 de un cáncer. Su hermana Jody ha gestionado las dos franquicias desde entonces cumpliendo con lo estipulado en su testamento.

    En el comunicado de este miércoles, sus herederos anunciaron “el inicio de un proceso formal de venta” de los Seahawks “de acuerdo con el deseo de Allen de vender eventualmente sus participaciones deportivas y destinar todos los ingresos de la herencia a la filantropía”.

    También informaron de que han elegido al banco de inversión Allen & Company y al despacho de abogados Latham & Watkins para dirigir esta operación, que estiman se alargue durante la actual postemporada de la NFL.

    En septiembre de 2025 ya iniciaron la venta de los Blazers por una valoración de 4 mil millones de dólares a un grupo inversor liderado por el empresario Tom Dundon, también dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL.

    Allen también era propietario de un 25 % de los Seattle Sounders de la MLS, la única participación deportiva que les restará por vender a sus herederos cuando se concrete la de los Seahawks.

    Los Seahawks conquistaron hace diez días el Super Bowl LX tras derrotar a los New England Patriots por 29-13. Fue el segundo campeonato de la historia de los Seahawks después del logrado hace 12 años, todavía con Allen vivo.

    De acuerdo con un informe de Forbes previo al triunfo en el Super Bowl, los Seahawks tienen un valor de mercado estimado de 6 mil 700 millones de dólares.

    EFE

    Agencia de noticias


