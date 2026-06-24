Pongracic destaca a la defensa de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor de la Fiorentina valoró el bloque defensivo de Panamá este martes en Toronto

El defensor croata Marin Pongracic, zaguero de la Fiorentina de Italia, valoró tras el triunfo 1-0 de Croacia sobre Panamá que su equipo mantuvo la portería en cero en un partido que consideró complicado por la propuesta defensiva de los panameños.

“Nuestro principal objetivo era ganar este partido. Soy defensor, así que estoy muy feliz de que no concedimos goles”, señaló Pongracic al analizar el encuentro disputado en el Toronto Stadium.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 54 por intermedio de Ante Budimir, una anotación que terminó siendo suficiente para sellar la victoria europea y eliminar matemáticamente a Panamá de la lucha por un boleto a los octavos de final.

Aunque celebró el resultado, el defensor reconoció que Croacia estuvo lejos de ofrecer su mejor versión y que todavía existen aspectos por corregir de cara a los próximos compromisos.

“Todavía hay potencial para hacerlo mejor en algunas situaciones y para cerrar el partido antes, para no tener que luchar hasta el último minuto”, explicó.

Pongracic admitió que a su selección le costó generar espacios durante buena parte del encuentro debido al bloque defensivo planteado por Panamá.

“Cometimos muchos errores, muchos errores técnicos. En la primera parte fue muy difícil romper su bloque defensivo”, comentó.

El central consideró que Croacia debió insistir más por las bandas para encontrar soluciones ofensivas ante una defensa tan compacta.

“Si el rival está tan replegado y tan compacto, tenemos que forzar aún más las acciones por los costados. Tenemos jugadores capaces de superar rivales en el uno contra uno”, afirmó.

Para el defensor, uno de los aspectos más importantes fue evitar que Panamá encontrara espacios para adelantarse en el marcador.

“Lo más importante fue que no recibimos un gol y que prácticamente no concedimos oportunidades. Si recibes un gol en un partido como este, es muy difícil remontar”, indicó.

Pongracic también resaltó el apoyo recibido por la afición croata en las gradas de Toronto.

“Tenemos aficionados increíbles en todas partes. Son nuestro jugador número 12 y estamos muy agradecidos por su apoyo”, expresó.

La victoria tuvo además un significado especial para Croacia por la histórica presentación número 200 de Luka Modric con la selección nacional. Pongracic no escatimó elogios para el veterano mediocampista.

“Es nuestro capitán, nuestro líder y la mayor leyenda del fútbol croata. Su humildad, mentalidad y forma de manejar la presión son un ejemplo para todos nosotros”, destacó.