¿Por qué Kadir Barría no seguirá con la Selección de Panamá en Toronto?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En la madrugada de este domingo compartió una historia acompañada por la canción <3 de Bad Bunny, resaltando una estrofa dedicada a quienes creyeron en él desde el inicio de su carrera.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó que el delantero Kadir Barría no continuará con la Selección de Panamá en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ilusión de miles de aficionados panameños se encontró este sábado por la noche con una noticia que, aunque esperada por algunos, no deja de generar impacto.

La confirmación llegó a través de un reporte emitido por la FPF en su página web antes del viaje de la delegación desde St. Louis hacia Canadá.

“La Selección Nacional emprenderá este domingo por la mañana su viaje a Toronto, Canadá. Una vez aterrizado, Panamá viajará por tierra rumbo a su campamento en el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario. Panamá llegará a Canadá con 28 jugadores, los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA y dos reservas, John Gunn y Víctor Griffith. Kadir Barría ha finalizado su participación con la Selección Nacional”.

La última frase fue suficiente para cerrar un capítulo que había mantenido expectante a la afición durante semanas. A sus 18 años, el atacante del Botafogo se convirtió en una de las grandes historias de esta preparación mundialista.

Barría debutó con la selección absoluta en enero y, pese a su corta trayectoria internacional, dejó argumentos para ilusionarse. En apenas 212 minutos distribuidos en cinco partidos anotó dos goles, incluyendo el conseguido el pasado miércoles frente a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández.

Precisamente ese tanto parecía mantener vivas sus posibilidades de permanecer cerca de la convocatoria definitiva. Incluso un día después del encuentro fue visto en el aeropuerto junto a los convocados y los otros dos jugadores que quedaron como reservas, JD Gunn y Víctor Griffith. En Panamá ese día se quedaron Iván Anderson y José Murillo.

Sin embargo, gran parte de sus opciones estaban ligadas a la evolución física de Azarías Londoño. El delantero de la Universidad Católica logró superar una lesión muscular y dejó sensaciones positivas durante el amistoso de este sábado frente a Bosnia y Herzegovina, despejando las dudas que existían sobre su disponibilidad para el Mundial.

Aun así, la historia de Barría con este grupo podría no estar completamente cerrada. El reglamento de la FIFA permite realizar una sustitución en la lista final hasta 24 horas antes del debut, siempre que exista una lesión o condición médica debidamente certificada y aprobada. En el caso de los porteros, los reemplazos pueden efectuarse incluso durante el torneo, siempre que se mantenga el mínimo reglamentario de tres guardametas.

El propio Barría pareció asumir la noticia con serenidad. Tras marcar contra Dominicana había escrito en sus redes sociales: “Gracias mi Dios por dejarme cumplir un sueño más”.

Por su parte, el seleccionador Thomas Christiansen nunca ocultó la admiración que siente por el joven atacante a pesar de no incluirlo en el listado mundialista. Después del partido ante República Dominicana destacó su potencial y dejó abierta la puerta para el futuro.

“Ya sabemos el potencial y talento, y seguro que va a estar en algún Mundial. Es un jugador de futuro que primero tiene que adaptarse. Un jugador se mide por los goles y es un jugador siempre a tener en mente”, afirmó el técnico.

Christiansen cuenta actualmente con José Fajardo, Cecilio Waterman y Tomás Rodríguez, en la posición predilecta de Barría.

La reacción de Kadir tampoco pasó desapercibida. En la madrugada de este domingo compartió una historia en sus redes sociales acompañada por la canción <3 de Bad Bunny, resaltando una estrofa dedicada a quienes creyeron en él desde el inicio de su carrera.