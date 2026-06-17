Portugal inicia su ruta hacia el título frente a una selección que vuelve después de 52 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ambas selecciones buscarán comenzar con buen pie su participación en el Grupo K.

Portugal iniciará este miércoles su recorrido en el Mundial de 2026 cuando enfrente a República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas, en el primer partido de ambas selecciones dentro del Grupo K.

El encuentro, programado para las 12:00 p.m. de Panamá, marcará el estreno de una de las selecciones llamadas a pelear por el título y el regreso de una nación africana que no disputaba una Copa del Mundo desde hace 52 años.

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega a este Mundial de 2026 con una de las generaciones más talentosas de su historia reciente.

Roberto Martínez dirige un entrenamiento de Portugal previo al Mundial de 2026 en Palm Beach, Estados Unidos. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

La selección portuguesa combina experiencia, jerarquía y profundidad en prácticamente todas sus líneas gracias a la presencia de figuras consolidadas a nivel internacional como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão y Diogo Costa.

A ellos se suma Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años disputa el sexto Mundial de su carrera.

Del otro lado aparece una selección congoleña cuya clasificación representa la consolidación del crecimiento que ha experimentado su fútbol durante los últimos años.

Bajo la dirección del francés Sébastien Desabre, el conjunto africano alcanzó las semifinales de la Copa Africana de Naciones de 2024.

Jugadores de República Democrática del Congo realizan ejercicios de calentamiento antes de enfrentar a Portugal. EFE/EPA/SAM WASSON

República Democrática del Congo vuelve a disputar un Mundial por primera vez desde Alemania 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire.

Han transcurrido 52 años desde aquella única presencia mundialista, una ausencia que convierte a los Leopardos en uno de los regresos más significativos de esta edición.

Aunque la diferencia de experiencia mundialista es evidente, los congoleños cuentan con argumentos para competir.

Su plantilla acumula 779 partidos internacionales y 81 goles, mientras que cuatro jugadores superan las 50 apariciones con la selección nacional.

El liderazgo recae en el defensor Chancel Mbemba, quien suma más de un centenar de encuentros internacionales.

Le défenseur international congolais Chancel Mbemba, libre depuis la fin de son contrat à Marseille le 30 juin, va signer au LOSC pour un contrat de courte durée

➡️ https://t.co/edHc8TZ7U3 pic.twitter.com/Fnu6fkmuWX — L'Équipe (@lequipe) September 1, 2025

Lo acompañan atacantes como Cédric Bakambu, máximo goleador del plantel con 21 tantos, y Yoane Wissa, una de las figuras emergentes del fútbol africano.

La distancia histórica entre ambos equipos también se refleja en los números.

Mientras Portugal disputa su novena Copa del Mundo, República Democrática del Congo afronta apenas la segunda.

Los europeos acumulan 57 puntos en la historia de los Mundiales, mientras que los africanos todavía buscan sumar los primeros de su trayectoria.

En su única participación previa, cuando competían como Zaire, perdieron sus tres partidos de la fase de grupos y no lograron marcar un solo gol.

Otro aspecto llamativo es que Portugal y República Democrática del Congo nunca se han enfrentado ni en partidos oficiales ni amistosos a nivel absoluto.

El hombre de los mil goles

A sus 41 años, el capitán portugués disputará su sexta Copa del Mundo, una cifra sin precedentes en la historia del fútbol masculino.

Cristiano Ronaldo en el terreno de juego antes del partido del Grupo K del Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo. E EFE/EPA/SAM WASSON

Desde su debut en Alemania 2006 hasta el torneo de 2026 habrán transcurrido 20 años entre su primera y su sexta participación mundialista.

Ronaldo llega al torneo como el futbolista con más partidos internacionales y más goles en la historia de las selecciones nacionales.

Acumula 226 encuentros con Portugal y 143 goles oficiales, registros que ningún otro jugador ha alcanzado en el fútbol masculino.

El delantero también es el único futbolista que ha conseguido marcar en cinco Copas del Mundo diferentes.

Anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, un récord exclusivo que intentará ampliar en Norteamérica 2026.

Antes de su debut frente a República Democrática del Congo, Ronaldo suma 21 partidos y ocho goles en Mundiales.

Cristiano Ronaldo durante el amistoso entre Portugal y Nigeria en Leiria, Portugal. EFE/EPA/PAULO CUNHA

Además, está a solo un tanto de igualar los nueve goles de Eusébio, máximo goleador portugués en la historia de las Copas del Mundo.

Su trayectoria con la selección portuguesa también incluye los mayores éxitos internacionales del país: la conquista de la Eurocopa de 2016 y los títulos de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

Sin embargo, el Mundial sigue siendo el único gran trofeo ausente en un palmarés que incluye cinco Balones de Oro y decenas de títulos a nivel de clubes.

Desde la llegada de Roberto Martínez al banquillo portugués, Ronaldo ha mantenido una notable producción ofensiva pese a su edad.

Bajo las órdenes del actual seleccionador registra 25 goles en 30 partidos, manteniéndose como una pieza importante dentro de una generación que combina juventud y experiencia.

Posibles alineaciones

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋'𝐒 𝐗𝐈. 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐒.



XI Portugal: D. Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, N. Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo, B. Fernandes, Neto; Ronaldo. pic.twitter.com/Zb3Y4tn2jI — 433 (@433) June 17, 2026

República Democrática del Congo (3-5-2): Lionel Mpasi; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi; Aaron Wan-Bissaka, Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Arthur Masuaku; Yoane Wissa y Cédric Bakambu.

🚨🚨 OFFICIEL ! LA COMPOSITION DE LA RD CONGO 🇨🇩 FACE AU PORTUGAL !!!



C'est un événement : LES LÉOPARDS FONT LEUR RETOUR EN COUPE DU MONDE 52 APRÈS !!! 🔙



Ils démarrent leur Mondial par UN GROS MORCEAU : LE PORTUGAL 🇵🇹. 🥵



Les Congolais sont emmenés par leur capitaine Chancel… pic.twitter.com/gjaEZlc3Up — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026

Portugal carga con la presión de justificar su condición de favorito y comenzar con una victoria en un grupo que también integran Colombia y Uzbekistán.

República Democrática del Congo, por su parte, llega sin la obligación de ganar, pero con la ilusión de demostrar que pertenece nuevamente a la élite del fútbol internacional.