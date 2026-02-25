Panamá, 25 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Portugal se enfrentará a Chile el 6 de junio para preparar el Mundial 2026

    El partido contra Chile será una de las últimas oportunidades para que Martínez ponga a punto a su equipo para el Mundial de 2026 en EE.UU., México y Canadá.

    EFE
    Portugal se enfrentará a Chile el 6 de junio para preparar el Mundial 2026
    La selección de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, estará en el grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y un rival aún por decidir.. Foto: EFE

    La selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, se enfrentará a la de Chile el próximo 6 de junio en un lugar aún por determinar para preparar el Mundial de 2026, anunció este miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

    En un comunicado, la federación recordó que será el quinto enfrentamiento entre ambas naciones, que no se miden desde 2017, cuando la chilena se impuso en los penaltis en las semifinales de la Copa Confederaciones.

    El partido contra Chile será una de las últimas oportunidades para que Martínez ponga a punto a su equipo para el Mundial de 2026 en EE.UU., México y Canadá.

    Tras el encuentro contra Chile, la selección lusa tiene previsto enfrentarse a otro rival, todavía por anunciar, el 10 de junio en la ciudad portuguesa de Leiria.

    En la agenda de los portugueses también figuran dos partidos de preparación en marzo como visitante contra México y Estados Unidos los días 28 y 31 respectivamente, aunque la FPF reveló ayer que estaba evaluando el enfrentamiento contra la selección azteca por la violencia de los últimos días, comunicó el martes la FPF.

    La selección de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, estará en el grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y un rival aún por decidir.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más