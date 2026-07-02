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    Copa del Mundo

    Portugal y Croacia se miden a todo o nada por el pase a octavos

    Portugal llega invicto y con el peso de la historia, mientras que Croacia busca reafirmar su estatus de potencia en eliminatorias directas.

    Luis Rondón
    Portugal y Croacia se miden a todo o nada por el pase a octavos
    Portugal perdió 2-1 ante Croacia por amistoso previo a la Eurocopa 2024. EFE

    Portugal y Croacia protagonizarán este jueves 2 de julio uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

    Cuando se enfrenten en el BMO Field de Toronto desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá) con el pase a los octavos de final en juego.

    El compromiso medirá a dos selecciones con amplia experiencia en instancias decisivas y podría representar uno de los últimos grandes duelos mundialistas entre Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

    Portugal llega a esta instancia tras finalizar la fase de grupos invicto, con una victoria sobre Uzbekistán (5-0) y empates ante la República Democrática del Congo (1-1) y Colombia (0-0).

    Portugal y Croacia se miden a todo o nada por el pase a octavos
    El defensa portugués Nuno Mendes celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido del Grupo K ante Uzbekistán. EFE/ Kenneth Fernández

    El conjunto dirigido por Roberto Martínez mostró solidez defensiva, aunque todavía busca mayor contundencia ofensiva en un torneo donde aspira a dar un paso más hacia el título.

    El factor balcánico

    Croacia, por su parte, avanzó después de vencer a Panamá (1-0) y Ghana (2-1), aunque cayó en su estreno frente a Inglaterra (4-2).

    Portugal y Croacia se miden a todo o nada por el pase a octavos
    Nikola Vlasic celebró su gol en la victoria de Croacia sobre Ghana. EFE/EPA/WILL OLIVER

    El equipo de Zlatko Dalić vuelve a una fase eliminatoria mundialista por cuarta ocasión consecutiva, lo que confirma la regularidad que ha mantenido desde Rusia 2018.

    Antecedentes

    El historial favorece a Portugal.

    La selección lusa solo ha perdido uno de sus diez enfrentamientos frente a Croacia en todas las competiciones (siete victorias y dos empates) y permanece invicta ante los balcánicos en partidos oficiales, con cinco triunfos en igual número de compromisos.

    Sin embargo, la experiencia de Croacia en eliminatorias mundialistas la convierte en un rival de cuidado.

    Portugal y Croacia se miden a todo o nada por el pase a octavos
    Croacia a semifinales en Qatar 2022. EFE

    Los croatas superaron la primera ronda de eliminación directa en los Mundiales de 1998, 2018 y 2022, consolidándose como uno de los equipos más competitivos en este tipo de escenarios.

    Portugal también buscará romper una tendencia reciente: después de alcanzar las semifinales en 2006, los lusos no han conseguido enlazar victorias consecutivas en fases eliminatorias de la Copa del Mundo.

    Jugadores a seguir

    Entre los jugadores a seguir sobresale Vitinha, quien firmó una excelente fase de grupos.

    El mediocampista completó 270 entregas, la cifra más alta registrada por un futbolista portugués en esta etapa mundialista.

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    Vitinha celebra el triunfo de la selección de Portugal ante Uzbekistán, en un duelo correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

    Además, frente a Colombia acertó los 54 balones que intentó distribuir, estableciendo un récord de mayor cantidad de pases completados con un 100 % de precisión por un centrocampista en un partido de la Copa del Mundo.

    A su lado, los reflectores apuntan inevitablemente a Cristiano Ronaldo, quien en este torneo hizo historia al sumar su sexta Copa del Mundo.

    Lejos de asumir un rol secundario, el legendario atacante y capitán luso demostró su absoluta vigencia al disputar los 270 minutos de la primera fase.

    Portugal y Croacia se miden a todo o nada por el pase a octavos
    Cristiano Ronaldo festeja su tanto inicial en la victoria de Portugal frente a Uzbekistán. EFE/EPA/SAM WASSON

    Su instinto sigue intacto, respaldado por el doblete ante Uzbekistán que firmó en la primera mitad de aquel encuentro (6′ y 39′).

    En la otra acera, Luka Modrić disputará un nuevo encuentro histórico con Croacia.

    El capitán continúa ampliando su legado como uno de los futbolistas con más presencias en la historia de su selección y buscará liderar a los balcánicos hacia una nueva clasificación.

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    Luka Modric en acción durante el enfrentamiento de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Croacia y Ghana. EFE/Octavio Guzmán

    Posibles alineaciones

    Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix y Cristiano Ronaldo.

    Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Josip Šutalo, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ante Budimir, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Martin Baturina y Petar Sučić.

    Con el historial a favor de Portugal y la tradición competitiva de Croacia en las rondas de eliminación directa, el duelo promete ser uno de los más equilibrados y atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

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