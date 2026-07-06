Portugal y España se ven las caras este lunes en Dallas por un puesto en los cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ambas escuadras llegan a esta cita con rachas imponentes, récords históricos y cuentas pendientes en las fases de eliminación directa.

Portugal ha logrado ganar solo uno de sus 12 enfrentamientos oficiales contra España en todas las competiciones (acumulando además seis empates y cinco derrotas).

Dicha victoria ocurrió en la fase de grupos de la UEFA EURO 2004, con un marcador de 1-0 gracias al gol de Nuno Gomes.

Ambas selecciones se han cruzado en cinco ocasiones dentro de los grandes torneos (Copa del Mundo y Eurocopa), con un saldo de tres empates y una victoria para cada bando.

El duelo más reciente en una Copa del Mundo finalizó con un electrizante 3-3 en la edición de 2018.

El equipo de Portugal aplaude a su afición al finalizar el partido ante España en el Mundial 2018. FRIEDEMANN VOGEL (EFE)

Por otra parte, su último choque en rondas de eliminación directa se remonta a las semifinales de la UEFA EURO 2012, un empate sin goles (0-0) donde España terminó imponiéndose por 4-2 en la tanda de penaltis.

El reto de Portugal

A Seleção das Quinas aspira a clasificarse para los cuartos de final de una Copa del Mundo por cuarta vez en su historia y busca hacerlo por primera vez en ediciones consecutivas.

El centrocampista portugués Cristiano Ronaldo se va en velocidad de Mark Van Bommel y Robin Van Persie. EFE/Georgi Licovski

El conjunto portugués no ha conseguido ganar dos partidos de eliminación directa de forma consecutiva desde el año 2006, cuando derrotó a los Países Bajos en octavos de final y, posteriormente, venció a Inglaterra en la tanda de penaltis de los cuartos de final.

En lo que va de certamen, Portugal registra un promedio de 1,60 goles esperados (xG) por partido, lo que representa su mejor rendimiento ofensivo bajo esta métrica en una Copa del Mundo desde la edición de 2014 (donde promedió 1,70).

El bloque imbatible de España

España ha firmado un arranque histórico al superar sus primeros cuatro partidos de esta Copa del Mundo sin encajar un solo gol, convirtiéndose en la primera selección europea en lograr este hito desde Suiza en 2006.

Unai Simón despeja balón este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Austria. EFE/ David Toro

Si se añade el empate 0-0 de su último compromiso en el Mundial de 2022, el combinado español está a las puertas de convertirse en el primer equipo en toda la historia de la Copa del Mundo en registrar seis porterías a cero consecutivas.

Dominio estadístico

El conjunto español promedia una diferencia de goles esperados (xG) de +1.80 por partido en este Mundial 2026 (2.0 a favor y 0.2 en contra).

Jugadores de España celebran un gol este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Austria. EFE/ Lavandeira Jr

Esta es la mejor tasa registrada por cualquier selección europea que haya superado la fase de grupos desde la Francia campeona de 1998 (+1.82).

Racha invicta

España encadena 34 partidos invicta en todas las competiciones (25 victorias y nueve empates), situándose a solo un encuentro de igualar su mejor racha histórica (35 partidos entre febrero de 2007 y junio de 2009).

Jugadores de España forman este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre ante Austria. EFE/ Lavandeira Jr

El récord europeo absoluto sigue en manos de Italia, con 37 partidos sin conocer la derrota entre 2018 y 2021.

Nombres a seguir

Luis de la Fuente: El seleccionador español se mantiene invicto en sus 11 partidos al frente del equipo en grandes torneos, sumando 10 victorias y un solo empate, con apenas cuatro goles encajados.

De mantener el invicto en este compromiso, igualará a las leyendas Aimé Jacquet y Louis van Gaal como los únicos directores técnicos en no conocer la derrota en sus primeros 12 partidos combinados entre la Copa del Mundo y la Eurocopa.

El seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, elogió a Cristiano Ronaldo la víspera del duelo ante Portugal. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Cristiano Ronaldo: El astro portugués es, junto al chileno Eduardo Vargas, el futbolista que más goles le ha marcado a España en todas las competiciones (cuatro) desde su primer enfrentamiento en la UEFA EURO 2004.

En su cuenta personal destaca el histórico hat-trick conseguido ante La Roja en la Copa del Mundo de 2018, y es el único triplete encajado por los españoles en un gran torneo.

Cristiano Ronaldo celebra su gol, de penalti, ante Croacia en partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Mikel Oyarzabal: El atacante es una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo de la FIFA 2026 tras anotar cuatro goles, firmando la mayor producción ofensiva para un jugador español en una sola edición mundialista desde los cinco tantos de David Villa en Sudáfrica 2010.

Oyarzabal destaca, además, por su efectividad en el área al registrar tres remates de primeras con el balón en juego; en todo el certamen, solo el delantero Erling Haaland (cinco) supera este registro.

Mikel Oyarzabal celebra un gol este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Austria. EFE/ Lavandeira Jr

Posibles alineaciones

España (4-2-3-1): Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix, Ronaldo.