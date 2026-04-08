Power Rankings de la LPF: Plaza domina y el Oeste tambalea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fecha 12 sacude el ranking con cambios clave, rachas opuestas y un Plaza Amador que se consolida como el equipo a vencer.

Este fin de semana se jugó la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol. La jornada también marcó el inicio de la segunda rueda de cruces entre equipos de la misma conferencia, lo que impacta directamente la tabla de posiciones.

Este regreso trajo movimientos —algunos leves y otros más marcados— en los Power Rankings, pero, visto lo ocurrido, pocas posiciones deberían sorprender a quien haya seguido lo sucedido en los estadios.

El cuarteto del fondo

12. Herrera FC - Oeste, 7 puntos (Pos. Anterior: 11)

La semana pasada tuve el atrevimiento de colocar al Herrera FC por encima del Club Deportivo Universitario, dado que su rendimiento ante equipos del Este había sido levemente superior.

Esta semana, sin embargo, la caída ante Universitario (2-0) lo devuelve al fondo de los rankings. Si no repunta, podría empezar a comprometer su permanencia.

11. Club Deportivo Universitario – Oeste, 11 puntos (Pos. Anterior: 12)

El Universitario escala una posición tras su victoria convincente ante Herrera. Al tratarse de los dos equipos con el rendimiento más bajo del certamen, no les alcanza para subir más.

Si logran tomar impulso, podrían escalar tanto en el ranking como en la tabla.

10. Sporting San Miguelito – Este, 14 puntos (Pos. Anterior: 10)

El Sporting San Miguelito vivió una semana complicada. No solo estrenó técnico, el emblemático Julio César Dely Valdés, sino que también explotó la interna del club entre Gabriel “Gavilán” Gómez y Armando Cooper.

El conflicto se reflejó en el campo con una derrota por la mínima ante el Árabe Unido. Ya son cuatro partidos sin ganar.

9. Veraguas United – Oeste, 15 puntos (Pos. Anterior: 7)

Con la derrota ante el San Francisco, el Veraguas United suma dos caídas consecutivas.

Aunque sigue en zona de playoffs, el recuerdo del descalabro del torneo anterior sigue latente y obliga a estar en alerta.

El cuarteto del medio

8. San Francisco FC – Oeste, 13 puntos (Pos. Anterior: 9)

El San Francisco se ubica aquí por dos razones: suma más puntos que sus perseguidores directos y ha ganado sus dos últimos partidos.

El triunfo ante Veraguas puede marcar un punto de inflexión en su campaña.

7. Club Atlético Independiente – Oeste, 15 puntos (Pos. Anterior: 8)

Al CAI le vino bien el regreso a duelos de conferencia. El empate ante Unión Coclé cortó su racha de derrotas.

Sin embargo, ya suma siete partidos sin ganar, lo que empieza a ser preocupante.

6. Unión Coclé – Oeste, 16 puntos (Pos. Anterior: 6)

La gran revelación del torneo sigue firme. El empate ante el CAI le permite mantenerse como líder del Oeste, ahora en solitario.

Si sostiene el ritmo, tiene todo para clasificar directo a semifinales.

5. Tauro FC – Este, 17 puntos (Pos. Anterior: 4)

El Tauro FC baja una posición tras caer en el Clásico Nacional ante Plaza Amador.

La derrota fue ajustada, pero la victoria del Árabe Unido y la suma de puntos influyeron en el movimiento. Aun así, el equipo ha mostrado solidez y debería reaccionar.

El cuarteto de la cima

4. Árabe Unido – Este, 19 puntos (Pos. Anterior: 5)

El Árabe Unido se mete en la parte alta tras encadenar cuatro victorias consecutivas.

El equipo colonense está en plena racha y se mete de lleno en la pelea por clasificar.

3. Umecit – Este, 19 puntos (Pos. Anterior: 3)

Umecit es uno de los equipos más sólidos del momento. Suma seis partidos sin perder, incluyendo el empate ante Alianza.

Se mantiene firme en el tercer lugar.

2. Alianza FC – Este, 21 puntos (Pos. Anterior: 2)

El Alianza FC sigue siendo uno de los equipos más consistentes del torneo, con siete partidos sin perder.

El empate ante Umecit le impidió seguir el ritmo del líder, pero no cambia su estatus como candidato.

1. Plaza Amador – Este, 23 puntos (Pos. Anterior: 1)

El Plaza Amador está en modo campeón.

Su triunfo en el Clásico Nacional extendió su invicto a nueve partidos. Si mantiene este nivel, el tricampeonato empieza a sentirse más cercano que lejano.

Ya falta poco

Estamos a solo cuatro jornadas del cierre de la fase regular y este Clausura 2026 ya no admite margen de error.

El Este impone el ritmo, el Oeste intenta resistir… y cada punto empieza a pesar como una final.