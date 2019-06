Seis preguntas con Julio Dely antes del amistoso ante Colombia

Julio Dely Valdés, técnico de la selección de Panamá, se prepara para disputar un partido amistoso este lunes 3 de junio ante Colombia.

El encuentro, a disputarse en el estadio El Campín de Bogotá, será el tercer partido de preparación de cara a la Copa Oro para el estratega panameño.

Antes de viajar a la capital colombiana, Julio Dely reconoció esta mañana que van a enfrentar a un elenco colombiano que es claro favorito sobre Panamá y que si no tienes orden "son capaces de meterte tres o cuatro goles".

El líder del banquillo panameño habló en una entrevista con La Prensa, solo minutos después de su último entrenamiento hoy en el estadio Rommel Fernández, en un mano a mano en el que además de adelantar la alineación titular para enfrentar a los colombianos, resaltó su confianza en el delantero Gabriel Torres como hombre gol para la Copa Oro.

Aquí las seis preguntas con Julio Dely.

¿Qué busca en este partido ante Colombia?

Intentamos jugar con un equipo como Colombia, con jugadores de buen nivel, para que nos exijan. Seguramente se trata de un partido de un nivel más alto de lo que vamos a encontrar en la Copa Oro. Con un ritmo más alto, mejores jugadores, y eso a nosotros nos viene bien para crecer y aprender, corregir errores, que siempre los vamos a cometer.

¡A emprender vuelo🛫! #PanamáMayor rumbo a Bogotá con miras a enfrentar su amistoso ante Colombia. pic.twitter.com/ZHmNcHggGP — FEPAFUT (@fepafut) June 2, 2019

¿Llama la atención cinco delanteros en la lista de convocados, en un amistoso que uno piensa que Panamá sería más defensiva al tratarse de un equipo favorito y peligroso como Colombia?

Le preguntas a cualquiera, ¿quién va ganar entre Panamá y Colombia? Y te dice Colombia, sin duda. Colombia es el favorito y es normal, como también sucedió ante Brasil. Nosotros vamos a jugar con dos delanteros, vamos a cambiar el sistema en base a lo que hemos hecho en partidos anteriores porque el estilo de juego del rival nos lo permite. Tenemos cinco delanteros en la convocatoria, dos de área y otros tres que pueden jugar por banda como [Abdiel] Arroyo, [José] Fajardo e incluso Gaby Torres. Son delanteros que pueden jugar en distintas posiciones como también [Valentín] Pimentel, que puede ser volante.

La posición de contención, ¿podemos decir que preocupa ante la ausencia de alguien que tome el rol del Gavilán Gómez?

Sí, ya lo he comentado, si Gavilán no se hubiese lesionado, estaría hoy con nosotros y de seguro estaría en la Copa Oro. Aparte de [Aníbal] Godoy y (Armando) Cooper, que van a estar en la Copa Oro, queremos ver a otros jugadores. El propio Pimentel ya jugó en esa posición. Queremos probar a [Adalberto] Carrasquilla, que no está en la lista, pero es Sub-22. Es un jugador con esa capacidad que ha demostrado en entrenamientos y en su equipo, es un jugador interesante, que puede estar en la selección mayor en un futuro a corto plazo.

¡#PanamáMayor 👌! culmina su sesión y se reporta listo para encarar el duelo ante Colombia. ▶️El equipo viaja hoy a Bogotá en vuelo de Copa a las 3:46 p.m.#TodosSomosPanamápic.twitter.com/iW9je6lApj — FEPAFUT (@fepafut) June 2, 2019

En el caso de Gaby Torres, ¿pudo conversar con él, después de un semestre que fue muy criticado en su club?

Hemos hablado desde antes que viniera a Panamá. Le he transmitido que tiene que estar tranquilo, es un jugador que le tenemos mucha confianza, mucha fe. Y estoy convencido de que Gaby con nosotros va a rendir. Es un jugador que siempre que se pone la camiseta se motiva y en esta competición ha sido uno de los mejores jugadores en la historia de Panamá.

Usted estuvo presente en las recordadas victorias de Panamá sobre Colombia en la Copa Oro de 2005, ¿qué tuvo ese equipo que nos pudiera ayudar mañana en Bogotá?

No pude estar en la semifinal, pero sí estuve en la ronda de grupo que ganamos 1-0. Y en ambos partido el orden fue importante. Colombia siempre tiene jugadores con mucha capacidad para jugar y este equipo, por lo que hemos podido estudiar, sigue siendo fiel a ese estilo e incluso con su nuevo técnico [Carlos] Queiroz. Es un equipo que siempre intenta jugar corto, al pie, tiene buena circulación de balón, y si tú no tienes orden son capaces de meterte tres o cuatro goles.

¿Tiene ya en mente la alineación titular?

Nosotros vamos a jugar con [José] Calderón; [Adolfo] Machado de lateral con Eric Davis; Jan Vargas y Fidel en defensa. Con Carrasquilla y Cooper en el medio, con José Luis Rodríguez por izquierda, Arroyo por derecha y arriba Blackburn con Gaby Torres.