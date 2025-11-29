Premios MLB de fin de temporada

Exclusivo Suscriptores

Empezamos con el premio del Novato del Año. En la década de 1940, la BBWAA (Asociación de Escritores de Béisbol de América) decidió implementar el premio del Novato del Año para aquel pelotero que mostrara mejor calidad en su desempeño en su primer año en las mayores. Originalmente, era un solo premio para ambas ligas (Liga Nacional y Liga Americana), pero eventualmente se decidió dar un premio por liga. En 1947, el premio se le otorgó a Jackie Robinson, quien fue el primer afrodescendiente en jugar en las mayores y también fue el primer ganador oficial del premio al Novato del Año.

En 1971, se incorporaron algunos requisitos, tales como, por lo menos 130 turnos al bate y, para los lanzadores, al menos 50 entradas lanzadas. Además, calificaría para el premio cualquier jugador con al menos 45 días en la lista activa de un equipo.

En la temporada recién terminada, los ganadores para el Novato del Año fueron Nick Kurtz de los Atléticos de Sacramento por la Liga Americana y Drake Baldwin de los Bravos de Atlanta por la Liga Nacional.

Nick Kurtz es un espigado jugador (6’5” / 240 lbs), jugador de cuadro interior (primera base), de solo 22 años, bateador zurdo, que conectó para .290, con 36 cuadrangulares y 86 carreras impulsadas en 117 juegos. Sus estadísticas lo califican como un sólido y efectivo jugador necesario para el futuro de los Atléticos.

Drake Baldwin, ganador por la Liga Nacional, es un joven receptor (24 años) de los Bravos de Atlanta, que en 124 juegos pudo batear para .274, con 19 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas. Solamente cometió 4 errores en sus primeros 97 juegos en las mayores, lo que lo califica como un excelente receptor defensivo.

Pocos días después, se anunciaron los escogidos para el Director del Año, tanto para la Liga Americana como para la Liga Nacional. Por la Liga Americana, el escogido fue Stephen Vogt, quien como pelotero ejerció 10 años en varios equipos en ambas ligas. Bateó para .239, con 82 cuadrangulares y 313 carreras impulsadas, cubriendo la receptoría. Como pelotero, tuvo un rendimiento por debajo del promedio, pero como director de los Guardianes de Cleveland, estuvo brillante. Inició como “coach” del bullpen en 2023 y, en el mismo año, fue designado director de los Guardianes de Cleveland, a quienes llevó a ganar la División Central de la Liga Americana. Con un equipo modesto como los de Cleveland y algunas estrellas fuera de acción (Clase y Ortiz), logró superar a los Tigres de Detroit, luego de estar en desventaja por más de 15 juegos.

El ganador por la Liga Nacional fue Patrick Murphy de los Cerveceros de Milwaukee. Murphy tuvo una carrera fugaz como pelotero, sin embargo, como director lideró la Liga Nacional, conduciendo su equipo a ganar más juegos que ningún otro en las mayores y ganar por segundo año consecutivo el Director del Año de su liga, igualando a Bobby Cox, quien también lo hizo hace varios años con los Bravos de Atlanta. Ambos directores ganadores logran esta distinción, y la fanaticada espera mucho de ellos.

Un par de días posteriores, MLB anunció los jugadores más valiosos de ambas ligas y, tal como se anticipaba, los favorecidos fueron Shohei Ohtani de los Dodgers por la Liga Nacional y Aaron Judge de los Yankees por la Liga Americana. Ohtani, el fenómeno que lanza y batea, fue el ganador unánime con su tercer MVP consecutivo, dos de ellos con los Dodgers en la Liga Nacional. Como lanzador, tuvo 1-1, con efectividad de 2.87, mientras que como bateador conectó para un promedio de .282, con 55 cuadrangulares y 109 carreras impulsadas. Aaron Judge, mientras tanto, logró su segundo MVP consecutivo, al batear para .331, con 53 cuadrangulares y 114 carreras impulsadas. No existe duda alguna de que este par de jugadores son lo mejor que hay en ambas ligas. Veremos cuántos años más pueden conseguir esta distinción.

Finalmente, MLB anunció los ganadores de los premios “Cy Young” en ambas ligas. Nuevamente, ganaron los favoritos, Tarik Skubal de los Tigres de Detroit por la Liga Americana, quien logra su segundo premio consecutivo, y el derecho Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh por la Liga Nacional. El zurdo Skubal ganó 13 juegos contra 6 derrotas y tuvo una extraordinaria efectividad de 2.21, con 241 ponches en 195.1 episodios lanzados (1.235 ponches por episodio). Paul Skenes, por su lado, tuvo 10 triunfos con 10 derrotas y una fabulosa efectividad de 1.97. Logró 216 ponches en 187.2 episodios (1.153 ponches por episodio).

La calidad de peloteros en Grandes Ligas augura muy buenos años.