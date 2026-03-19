Premundial Sub-17: Panamá sufre dura derrota; México y Costa Rica clasifican a la Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Selección Femenina de Fútbol Sub-17 de Panamá sufrió una dura derrota de 6-1 ante México en su segundo partido del Clasificatorio al Mundial de Marruecos 2026, resultado que la deja sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

El equipo dirigido por Gerard Aubí sumó así su segunda caída consecutiva en el torneo, tras haber perdido en su debut 3-1 frente a Costa Rica, quedando eliminado del certamen premundial.

México tomó el control del encuentro desde temprano y abrió el marcador al minuto 27, cuando Natalia Pérez sacó un potente disparo desde fuera del área para el 1-0. Apenas tres minutos después, al 30’, Zoé Sánchez amplió la ventaja con otro remate que terminó en el fondo de la red.

¡LAS TITULARES🔥!



Esta es la alineación titular de #PanamáSub17🇵🇦 para medirse a México🇲🇽, por su segundo partido de la Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf 2026.



🇵🇦🆚🇲🇽

⏰ 1:30 PM 🇵🇦

🏟️ Cancha 2, CAR de la FCRF

📻 @tvnradio965

📺 Disney + pic.twitter.com/7lzpXZPvyK — FEPAFUT (@fepafut) March 19, 2026

Panamá reaccionó antes del descanso y logró descontar al minuto 40 por intermedio de su capitana, Cristabella Ríos, quien marcó de cabeza para el 2-1 momentáneo. Sin embargo, la respuesta mexicana no se hizo esperar y, al 44’, Vanessa Paredes anotó el 3-1, también de cabeza, para irse al descanso con una cómoda ventaja.

En la segunda mitad, las mexicanas mantuvieron su dominio y ampliaron la diferencia con goles de Naomi Rojo al 68’, Citlalli Reyes al 72’ e Ixhel Uscanga al 76’, esta última con un disparo desde fuera del área que selló el definitivo 6-1.

🇲🇽 #Sub17 | ✨ Nuestras XI guerreras que dejarán TODO en la cancha en este segundo partido de Clasificatorios. ✨ pic.twitter.com/ASBaRnkmNF — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) March 19, 2026

Panamá, que forma parte del Grupo C, cerrará su participación en el torneo este domingo 22 de marzo, cuando se enfrente a Jamaica, desde las 4:00 p.m., en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol, en Alajuela.

En otro resultado de esta jornada, el conjunto de Costa Rica superó 1-0 Jamaica, con anotación de Lucía Paniagua que le sirvió para junto a México clasificar a la próxima Copa del Mundo femenina Sub-17.