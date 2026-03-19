Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Premundial Sub-17: Panamá sufre dura derrota; México y Costa Rica clasifican a la Copa del Mundo

    El onceno istmeño dirigido por Gerard Aubí sufrió su segunda caída y quedó eliminada del torneo.

    Humberto Cornejo
    Premundial Sub-17: Panamá sufre dura derrota; México y Costa Rica clasifican a la Copa del Mundo
    La selección sub-17 femenina de Panamá posa previo al inicio del partido frente a México. Cortesía: Fepafut.

    La Selección Femenina de Fútbol Sub-17 de Panamá sufrió una dura derrota de 6-1 ante México en su segundo partido del Clasificatorio al Mundial de Marruecos 2026, resultado que la deja sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

    El equipo dirigido por Gerard Aubí sumó así su segunda caída consecutiva en el torneo, tras haber perdido en su debut 3-1 frente a Costa Rica, quedando eliminado del certamen premundial.

    México tomó el control del encuentro desde temprano y abrió el marcador al minuto 27, cuando Natalia Pérez sacó un potente disparo desde fuera del área para el 1-0. Apenas tres minutos después, al 30’, Zoé Sánchez amplió la ventaja con otro remate que terminó en el fondo de la red.

    Panamá reaccionó antes del descanso y logró descontar al minuto 40 por intermedio de su capitana, Cristabella Ríos, quien marcó de cabeza para el 2-1 momentáneo. Sin embargo, la respuesta mexicana no se hizo esperar y, al 44’, Vanessa Paredes anotó el 3-1, también de cabeza, para irse al descanso con una cómoda ventaja.

    En la segunda mitad, las mexicanas mantuvieron su dominio y ampliaron la diferencia con goles de Naomi Rojo al 68’, Citlalli Reyes al 72’ e Ixhel Uscanga al 76’, esta última con un disparo desde fuera del área que selló el definitivo 6-1.

    Panamá, que forma parte del Grupo C, cerrará su participación en el torneo este domingo 22 de marzo, cuando se enfrente a Jamaica, desde las 4:00 p.m., en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol, en Alajuela.

    En otro resultado de esta jornada, el conjunto de Costa Rica superó 1-0 Jamaica, con anotación de Lucía Paniagua que le sirvió para junto a México clasificar a la próxima Copa del Mundo femenina Sub-17.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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