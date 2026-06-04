Preparación de Panamá para el Mundial 2026 alcanza los 2.5 millones de dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Selección de Panamá inició oficialmente su travesía hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 al partir rumbo a Norteamérica con una numerosa delegación que refleja el trabajo logístico y deportivo desarrollado durante los últimos seis meses.

El equipo nacional viajó con 28 futbolistas, a la espera de la incorporación del capitán Aníbal Godoy, quien se reportará directamente en la concentración. Junto a los jugadores también se trasladó el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen, acompañado por cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La expedición panameña incluye además tres miembros del departamento de videoanálisis, así como un equipo conformado por siete profesionales entre médicos, fisioterapeutas y nutricionistas. A ellos se suman tres integrantes de utilería encargados de garantizar que cada detalle operativo esté listo durante la competencia.

Sin embargo, la estructura que acompaña a la selección va mucho más allá del aspecto deportivo. La delegación también cuenta con personal de fotografía, video, prensa, mercadeo y el departamento de selecciones, responsable de coordinar la logística general del viaje, hospedaje, entrenamientos y desplazamientos. En total, la representación panameña supera ampliamente las 50 personas, sin incluir miembros del Comité Ejecutivo de la federación e invitados.

En declaraciones ofrecidas a La Prensa, Miguel Zúñiga reveló que la inversión destinada a la preparación, viáticos y demás gastos relacionados con la participación mundialista supera los 2.5 millones de dólares.

Antes de instalarse en su sede mundialista, Panamá disputará este sábado su último partido amistoso frente a la selección de Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, el domingo se trasladará a New Tecumseth, localidad ubicada a aproximadamente 85 kilómetros del centro de Toronto y que servirá como campamento base durante la fase de grupos.

Desde allí preparará sus compromisos ante Ghana, el próximo 17 de junio, y frente a Croacia, el 23 de junio.

El respaldo de la afición también promete ser significativo. Según explicó Zúñiga, las 10 mil entradas asignadas para aficionados panameños en cada partido y puestas a la venta a través de FIFA.com ya fueron agotadas. Aunque evitó ofrecer una cifra exacta de seguidores que acompañarán al equipo, existe la expectativa de que, gracias al mercado de reventa, la presencia de panameños en las gradas pueda incluso duplicar ese número en los encuentros de la Roja durante la fase de grupos.