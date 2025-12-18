Panamá, 18 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Presencia panameña en los emparejamientos iniciales de la Sudamericana 2026

    Guillermo Pineda G.
    Presencia panameña en los emparejamientos iniciales de la Sudamericana 2026
    César Yanis (d) y Cobresal se enfrentarán a Audax Italiano por un boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Cortesía

    La Copa Sudamericana 2026 comenzó a tomar forma este jueves 19 de diciembre, cuando se realizó el sorteo de la fase preliminar del torneo continental que contaría con unos siete futbolistas panameños, a falta de lo que suceda en el mercado de fichajes.

    La fase preliminar se disputará a partido único entre el 3 y el 5 de marzo, y en esta instancia se presentan varios enfrentamientos entre equipos del mismo país.

    Uno de los cruces confirmados se dará en Chile, donde Cobresal recibirá al Audax Italiano. El conjunto minero, que finalizó séptimo en la última temporada, anunció días atrás la continuidad del volante panameño César Yanis, quien permanece en el club en condición de cedido desde el San Carlos de Costa Rica.

    Venezuela también tendrá protagonismo con cruces directos entre sus representantes. La Academia Puerto Cabello, donde milita Jiovany Ramos, se medirá al Monagas, equipo que cuenta con Eduardo Anderson, Jovani Welch y Juan Villalobos. Además, el Caracas FC de Irving Gudiño se enfrentará a Metropolitanos.

    En Ecuador, el Macará de Janpol Morales aún espera conocer a su rival. El cruce entre oncenos ecuatorianos no ha sido definido debido a que resta una jornada por disputarse en la Fase Final II del campeonato local, lo que mantiene en suspenso ese emparejamiento de la fase preliminar.

    El enfrentamiento más atractivo de esta ronda inicial se jugará en Medellín, donde Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán el que muchos consideran el gran duelo de la fase preliminar.

    Más adelante en la competencia, la Copa Sudamericana 2026 contará con la presencia de clubes de gran peso continental como River Plate, Santos, Racing Club, San Lorenzo, São Paulo, Gremio, Corinthians y Olimpia. Este último fue mencionado recientemente como posible destino de Tomás Rodríguez, delantero que podría salir del Monagas tras registrar 31 goles y 8 asistencias en 65 partidos.

    A la fase de grupos del torneo se sumarán, además, los cuatro equipos que resulten perdedores de la tercera y última fase preliminar de la Copa Libertadores, completando así el cuadro definitivo de una Sudamericana que desde marzo comenzará a marcar su rumbo competitivo.

    La vigésima quinta edición de la competencia contará con la participación de 56 equipos provenientes de los diez países miembros de la Conmebol.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más