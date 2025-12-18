Presencia panameña en los emparejamientos iniciales de la Sudamericana 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Sudamericana 2026 comenzó a tomar forma este jueves 19 de diciembre, cuando se realizó el sorteo de la fase preliminar del torneo continental que contaría con unos siete futbolistas panameños, a falta de lo que suceda en el mercado de fichajes.

La fase preliminar se disputará a partido único entre el 3 y el 5 de marzo, y en esta instancia se presentan varios enfrentamientos entre equipos del mismo país.

Uno de los cruces confirmados se dará en Chile, donde Cobresal recibirá al Audax Italiano. El conjunto minero, que finalizó séptimo en la última temporada, anunció días atrás la continuidad del volante panameño César Yanis, quien permanece en el club en condición de cedido desde el San Carlos de Costa Rica.

✨ ¡𝘾𝙊𝙉𝙁𝙄𝙍𝙈𝘼𝘿𝙊, 𝙈𝙄𝙉𝙀𝙍𝙊𝙎 𝙔 𝙈𝙄𝙉𝙀𝙍𝘼𝙎! ⛏️



⚪️🟠 Cobresal enfrentará a Audax Italiano en la CONMEBOL Sudamericana 🏆,📍 en condición de local, junto al aliento de la gran familia minera 🧡.



🔥 CONMEBOL Sudamericana: La Gran Conquista 🔥#LegiónMinera 👷🏻‍♂️👷🏻🇮🇪 pic.twitter.com/OLvM1SOKkU — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) December 18, 2025

Venezuela también tendrá protagonismo con cruces directos entre sus representantes. La Academia Puerto Cabello, donde milita Jiovany Ramos, se medirá al Monagas, equipo que cuenta con Eduardo Anderson, Jovani Welch y Juan Villalobos. Además, el Caracas FC de Irving Gudiño se enfrentará a Metropolitanos.

En Ecuador, el Macará de Janpol Morales aún espera conocer a su rival. El cruce entre oncenos ecuatorianos no ha sido definido debido a que resta una jornada por disputarse en la Fase Final II del campeonato local, lo que mantiene en suspenso ese emparejamiento de la fase preliminar.

El enfrentamiento más atractivo de esta ronda inicial se jugará en Medellín, donde Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán el que muchos consideran el gran duelo de la fase preliminar.

🏆😍 ¡Cruces confirmados! Así se jugará la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana 2026. pic.twitter.com/3zSvipL9jF — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 18, 2025

Más adelante en la competencia, la Copa Sudamericana 2026 contará con la presencia de clubes de gran peso continental como River Plate, Santos, Racing Club, San Lorenzo, São Paulo, Gremio, Corinthians y Olimpia. Este último fue mencionado recientemente como posible destino de Tomás Rodríguez, delantero que podría salir del Monagas tras registrar 31 goles y 8 asistencias en 65 partidos.

A la fase de grupos del torneo se sumarán, además, los cuatro equipos que resulten perdedores de la tercera y última fase preliminar de la Copa Libertadores, completando así el cuadro definitivo de una Sudamericana que desde marzo comenzará a marcar su rumbo competitivo.

La vigésima quinta edición de la competencia contará con la participación de 56 equipos provenientes de los diez países miembros de la Conmebol.