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    Copa del Mundo

    Presidente de Conmebol: Mundial 2030 es oportunidad para ‘una competencia con 64 equipos’

    Alejandro Domínguez considera que la Copa del Mundo que organizarán Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Marruecos y Portugal representa una oportunidad para ampliar la participación.

    EFE
    Presidente de Conmebol: Mundial 2030 es oportunidad para ‘una competencia con 64 equipos’
    El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Foto: Conmebol

    El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró este lunes que el Mundial de 2030, torneo que celebrará el centenario de la Copa del Mundo con sedes en Uruguay, Argentina y Paraguay, además de España, Marruecos y Portugal, representa una oportunidad para disputar una competición con 64 selecciones.

    “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, publicó Domínguez en su cuenta de X, un día después de la final del Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

    El dirigente sudamericano ha impulsado la propuesta de que el certamen de 2030 se dispute, por única vez, con 64 selecciones, una medida que, según su visión, permitiría que el fútbol alcance a una mayor cantidad de aficionados.

    “Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente”, expresó Domínguez durante una conferencia de prensa en noviembre del año pasado.

    La iniciativa plantea aumentar el número de participantes respecto a las 48 selecciones aprobadas por la FIFA para el Mundial de 2026, que concluyó este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final.

    Domínguez ha señalado que esta discusión “no se puede quedar en manos de 40 personas” y ha defendido que debe abrirse al debate internacional.

    España se proclamó campeona del mundo este domingo, 16 años después de conquistar su primera estrella en Sudáfrica 2010, y reforzó el dominio europeo en la competición, con cinco títulos para equipos de ese continente y uno para América en las últimas seis ediciones.

    EFE

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