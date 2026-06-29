Presidente de Corea del Sur exige una investigación tras la eliminación del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 provocó la renuncia de Hong Myung-Bo y el anuncio de una investigación oficial.

Hong Myung-Bo, el técnico de la selección surcoreana de fútbol, presentó su dimisión, asumiendo el fracaso del equipo, que no pasó de la fase de grupos.

Corea, que concluyó el grupo A por detrás de México y Sudáfrica, no sumó más que los tres puntos de la jornada inicial ante la República Checa, por lo que no se situó entre las 8 mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.

Hong Myung-Bo, héroe de la selección coreana que alcanzó las semifinales en 2002, ya había dirigido a los Guerreros Taeguk en el Mundial de Brasil 2014 sin pasar tampoco de la fase inicial.

El técnico fue duramente criticado, incluso por el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung, en su cuenta de X. “No lograr la clasificación para la siguiente ronda del Mundial ha dejado a la gente con un vacío. Es un fracaso de la organización y del personal”.

Además, el presidente ha pedido una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjo la eliminación.

“Dado que se invierten importantes fondos públicos y recursos estatales incluso en la participación en la Copa Mundial, solicito al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir su repetición y mejorar la situación. Impulsaremos con rapidez las reformas en la administración deportiva para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir”, publicó.

최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.



저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.



결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

Hong, de 57 años, anunció su dimisión antes de que el equipo abandonara su campamento base en México, donde Corea del Sur había disputado sus tres partidos de la fase de grupos.

“Quiero disculparme sinceramente ante todos los coreanos que aman y apoyan a nuestra selección nacional. Hoy anuncio que dejaré mi cargo como entrenador de la selección nacional”, dijo.

“Como entrenador principal, ninguna explicación puede reemplazar el resultado final. No pude lograr el resultado que nuestra gente esperaba. Toda la responsabilidad recae sobre mí”, dijo Hong.

“Hoy, renuncio a mi cargo como entrenador de la selección nacional. Sin embargo, mi pasión por el fútbol coreano seguirá intacta. Ahora apoyaré a la selección nacional de Corea para que recupere la confianza y el cariño de nuestra gente”, añadió.